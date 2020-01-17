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從軍10年 他用科學方法念書奪社會行政國考雙榜

2020-01-17 21:12聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

34歲的史一航，10年軍旅生涯退役後，曾應徵科技大廠作業員，卻吃閉門羹，最後選擇報考退除役特考及高普考社會行政科。非社會系本科出身的他，靠著科學讀書方法，把握複習黃金期、提取課本內容做成獨家筆記及掌握社會議題，考取108年退除役特考與普考。

大學時就讀國防大學理工學院，史一航畢業後從軍10年，因人生規畫，毅然決定卸下軍服。退伍後，他先向知名科技大廠投履歷，應徵線上作業員，結果石沉大海，讓他萌生考公職的念頭。試聽補習班課程後，最後選擇有興趣的社會行政。

史一航說，準備考試時一開始很衝，每天早上5點多起床讀書。他認為用科學方式準備，用對方法比持之以恆更重要，才能事半功倍。他上完課返家就立刻複習，強化記憶，因為複習時間相隔太久，就得花更多心力喚醒記憶。他也會在瀏覽課本後，把書闔上，用自己理解的話寫下來，確認吸收程度。

他指出，各科都要平均分配時間，科科兼顧，且要先求精、再求廣度，除愈不熟的科目愈要常接觸，熟能生巧；被大多數考生視為雞肋的憲法、法緒、英文三合一，則可能成為反敗為勝的關鍵。

由於社會行政考的科目，都與社會議題息息相關，史一航說，平常就有閱讀習慣，也有一定程度的書寫功力，曾投稿學術期刊，並注意時事發展，答題時將社會關注的事件帶入，各科融會貫通，理論互為運用，成為作答亮點；同時緊跟修法脈動，如大法官釋字毫無疑問會變成考題，事先掌握，才不會錯失決勝利基。

史一航表示，申論題要練出自己的風格與筆感，才能在考場上讓閱卷老師眼睛為之一亮，選擇題則別無它法，透過大量演練作答，至少要寫過3千題。

史一航笑說，軍中10年都熬過來了，讀書相對快樂許多，很久未拾起書本的他，第一次這麼努力，主要是遇上心嚮往的領域，之後他更打算挑戰研究所、社工師。他也建議國考考生們，要告訴自己只差臨門一腳，永遠不要放棄。

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從軍十年退役後，史一航重拾書本報考社會行政科，靠著科學讀書方法讓自己事半功倍，考...
從軍十年退役後，史一航重拾書本報考社會行政科，靠著科學讀書方法讓自己事半功倍，考取108年退除役特考與普考。圖／史一航提供
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