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麻吉做得到 我也可以！ 林晨皓不愛念書拚上法警

2020-01-10 22:42聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

26歲的林晨皓，當過百貨專櫃人員、廣告製片助理，職涯迷惘之際，多年好友剛好考上一般警察特考，在麻吉的鼓勵下，他跟進挑戰國考，因對司法領域有興趣，所以選擇司法特考法警，過程中好友也猶如一盞明燈，指引他念書方法、建立他正確的應戰心態，透過確實預習、複習，勤練考古題，去年順利考取法警。

林晨皓自嘲，他跟國中時期的好朋友王俞博，從小都愛翹課去網咖，「這輩子跟念書扯不上關係」，好友考上警察，無疑給當時在職場載浮載沉的他莫大的衝擊，既然好朋友都做到了，自己應該也要做點什麼，他猶記好友放榜當天，兩個人講了3個多小時的電話，林晨皓隔天就鼓起勇氣辭職，當起全職考生。

林晨皓說，原本對念書沒把握，剛走進補習班上課時，看到同學振筆疾書抄筆記，自己卻不知從何下手，深怕自己落後別人，所幸好友不斷替他心理建設、信心喊話，他也謹守每堂課預習、複習的原則，每次上完課到距離下一次課堂，至少複習兩次，搞懂百分之80的內容，確保自己穩穩地跟著進度。

他也分享自己的獨門小撇步，在跟課前期就練習寫申論題，課程結束後則專攻選擇題。林晨皓說，最初一題申論題要寫上1個小時，完全不會寫，只能邊翻法典、課本，邊謄寫答案，雖然花時間，但練兩個月下來，慢慢就能寫出答題層次，「申論題無法速成，不要怕花時間。」相反的，他認為選擇題練習可短時間養成，所以考前才寫選擇題的歷屆試題，因為若對科目完整內容還不熟悉，就貿然寫選擇題，容易受挫。

林晨皓說，補習班課程結束後，若確實複習，基本上已經有80分的實力了，接著進入密集寫選擇題的階段，「如果沒練習超過一萬題以上的選擇題，別說你有認真準備過國考。」另一方面，慢慢減少寫申論題的時間，改抓爭點答題，訓練看到題目裡的「突兀之點」，並維持手感。

林晨皓自認是健康、開心的考生，準備國考近一年，雖然也像多數考生一樣面臨排山倒海的應試壓力，但他態度開放，不曾抗拒旁人探問他的念書狀態，也格外珍惜念書的時光。他也特別感謝好朋友，改變了他的人生道路。

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國中好友王俞博(右)考上警察，給林晨皓(左)很大的衝擊與激勵，跟進挑戰國考，好友...
國中好友王俞博(右)考上警察，給林晨皓(左)很大的衝擊與激勵，跟進挑戰國考，好友也不吝分享念書方法跟心態，助攻林晨皓上榜。圖/林晨皓提供
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