親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

2020大選／溫暖包容跟自己不同選擇的人，我們不是仇人

38年前跑船遭丟包西國小島 阿美族男：只恨自己不怨父母

放棄銀行業公務員 他花半年蝸居補習街雅房一圓律師夢

2020-01-03 22:14聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

企管系畢業的陳啟洲，從銀行辦事員、書記官、法律廉政公務員，到通過考108年律師考試，三度辭職，也三度上榜。他善用策略管理、效益極大化準備國考，更重要的是，即便家人不諒解，也從未撼動他的決心。準備律師高考半年來，他蝸居補習街雅房，過著三更燈火五更雞的苦讀生活，也因為跟一群神隊友一起應戰，助他在38歲實現自我。

陳啟洲原本一邊讀致理科大假日進修學院，一邊在銀行業工作，受當時主管啟發，嚮往法學領域。27歲那年，不顧家人反對，辭職準備司法特考。由於非法律本科生，先從書記官考起，當了三年書記官，又挑戰法律廉政高普考，高普考都錄取，到國立科博館當政風人員。

陳啟洲在書記官受訓時期，與同期室友約定再往上考，即便已在公部門工作，從未忘記約定。每次媽媽見到他，都告誡他千萬不能辭職，但他「態度一直很堅定，就是要考司法官、律師。」

陳啟洲利用下班與休假到東海大學、文化大學推廣教育部修習法律學分，取得律師報考資格，去年初更考取中央大學法政所。去年四月他再度揮別職場，專心準備考試。

為節省通勤時間，陳啟洲離開台中後，搬到台北車站附近的南陽街巷弄租房，住所下方就是便當、餐飲店，每天返家打開房門，總可看到幾隻蟑螂亂竄，房間周遭也得擺放捕鼠籠。克難的環境，更能激發出堅強心志，陳啟洲每天清晨四點半起床，六點半帶著小折凳到國家圖書館排隊，搶頭香占據Ｋ書好位。

雖然過往考試戰績彪炳，陳啟洲說，律師考的是深度，光實務見解還不夠，更要懂得引注學說，融會貫通導入自身觀點，「不要只看解題書，多回頭看教科書。」咀嚼各方知識核心論調，考試時呈現差異論述；他也參加學術研討會，了解法界關注議題。

通過考試關鍵，陳啟洲認為是「與神同行」。他說，自己與幾個神隊友組成讀書會，透過精實考古題演練、擬答，提升自我實力，每次聚會從早上9點「戰」到晚上11點，絕不偷懶。對他而言「考試等同作戰，國考無情，只有輸贏，一旦投入，就要有在最短時間內上榜決心。」

「別人不看好沒關係，自己要支持、看好自己！」陳啟洲特別感念之前在基隆地檢署任職書記官時的檢察長、現任台灣高等檢察署主任檢察官涂達人，還有他在科博館政風室任職時的主任，鼓勵他往司法官、律師考試邁進。日前一放榜，陳啟洲也傳訊息給當年室友，自己終於達成約定。

分享
38歲的陳啟洲，從銀行辦事員、書記官到法律廉政公務員，歷經十年漫長自我實現之路，...
38歲的陳啟洲，從銀行辦事員、書記官到法律廉政公務員，歷經十年漫長自我實現之路，去年終於通過律師考試。圖/陳啟洲提供
分享
分享

司法室友高普考

延伸閱讀

國考鐵飯碗擠破頭 女子下毒陷害榜首只為遞補

否認辭職選參議員 蓬佩奧：希望續任國務卿

蓬佩奧私人推特勤發文 疑為辭職競選參議員鋪路

明年起 國考11項新措施 高普考變革看這裡

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

國考明年塑身 高考刪9類科、普考刪7類科

2019-12-27 23:38

信念+系統歸納 如願摘台電狀元

2019-12-27 23:31

明年起 國考11項新措施 高普考變革看這裡

2019-12-27 21:49

初考1月5日登場 考試通知書開放下載

2019-12-20 23:46

衝刺半年 39歲拚上監所管理員

2019-12-20 23:39

39歲換跑道 他半年就拚上監所管理員

2019-12-20 22:05

會考試就會辦案？律師高考設400分門檻合理嗎？

2019-12-20 16:14

台水招考206人 12月20日起報名

2019-12-14 00:04

熱門文章

建中、松山雙胞胎互換制服上課破功 慘被記警告

2020-01-03 14:23

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top