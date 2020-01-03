放棄銀行業公務員 他花半年蝸居補習街雅房一圓律師夢

企管系畢業的陳啟洲，從銀行辦事員、書記官、法律廉政公務員，到通過考108年律師考試，三度辭職，也三度上榜。他善用策略管理、效益極大化準備國考，更重要的是，即便家人不諒解，也從未撼動他的決心。準備律師高考半年來，他蝸居補習街雅房，過著三更燈火五更雞的苦讀生活，也因為跟一群神隊友一起應戰，助他在38歲實現自我。

陳啟洲原本一邊讀致理科大假日進修學院，一邊在銀行業工作，受當時主管啟發，嚮往法學領域。27歲那年，不顧家人反對，辭職準備司法特考。由於非法律本科生，先從書記官考起，當了三年書記官，又挑戰法律廉政高普考，高普考都錄取，到國立科博館當政風人員。

陳啟洲在書記官受訓時期，與同期室友約定再往上考，即便已在公部門工作，從未忘記約定。每次媽媽見到他，都告誡他千萬不能辭職，但他「態度一直很堅定，就是要考司法官、律師。」

陳啟洲利用下班與休假到東海大學、文化大學推廣教育部修習法律學分，取得律師報考資格，去年初更考取中央大學法政所。去年四月他再度揮別職場，專心準備考試。

為節省通勤時間，陳啟洲離開台中後，搬到台北車站附近的南陽街巷弄租房，住所下方就是便當、餐飲店，每天返家打開房門，總可看到幾隻蟑螂亂竄，房間周遭也得擺放捕鼠籠。克難的環境，更能激發出堅強心志，陳啟洲每天清晨四點半起床，六點半帶著小折凳到國家圖書館排隊，搶頭香占據Ｋ書好位。

雖然過往考試戰績彪炳，陳啟洲說，律師考的是深度，光實務見解還不夠，更要懂得引注學說，融會貫通導入自身觀點，「不要只看解題書，多回頭看教科書。」咀嚼各方知識核心論調，考試時呈現差異論述；他也參加學術研討會，了解法界關注議題。

通過考試關鍵，陳啟洲認為是「與神同行」。他說，自己與幾個神隊友組成讀書會，透過精實考古題演練、擬答，提升自我實力，每次聚會從早上9點「戰」到晚上11點，絕不偷懶。對他而言「考試等同作戰，國考無情，只有輸贏，一旦投入，就要有在最短時間內上榜決心。」