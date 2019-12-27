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明年起 國考11項新措施 高普考變革看這裡

2019-12-27 21:49聯合報 記者葉冠妤／即時報導

國考生注意，明年起，實施11項考選新措施，其中最大變革是配合「職組暨職系」調整，高考三級從122類科減為為113類科，普通考試從78類科減為71類科。

考選部表示，原本高考三級的宗教行政、技職教育行政、消費者保護、公產管理、醫務管理、企業管理、海洋資源、生物多樣性、商品檢驗等9類科，明年起刪除。

普考的宗教行政、技職教育行政、審計、公產管理、企業管理、海洋資源及地質等7類科，明年起刪除。高考三級及普考，原畜牧技術類科修正為動物技術類科，原工業安全類科修正為職業安全衛生類科。

為推動國際觀光市場，因應土耳其來台觀光旅客需求，明年起的專門職業及技術人員普通考試導遊人員考試外語導遊人員類科，選試科目外國語新增 「土耳其語」。

專技高考大地工程技師的及格方式也有所變動，改為第一階段考試總成績滿60分、全程到考人數33%，就達到及格標準，第二階段考總成績滿60分、全程到考人數50%就屬及格；再者，為了讓應考人專注養成大地工程實務歷練，刪除第一階段考試及格資格保留6年的規定，並回歸技師專業教育範疇，不再限制應考人應先完成專業研習。原合併舉行的第一階段、第二階段考試，自明年起改成分別於6月、11月舉辦。

完整的11項考選新措施皆已登載考選部全球資訊網 https://www.moex.gov.tw ，有意加入公職行列或取得專業證照的民眾，可上網查詢。

高考土耳其導遊

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