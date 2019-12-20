39歲換跑道 他半年就拚上監所管理員

39歲的周家仕，在飯店擔任櫃檯人員10年，對服務業感到厭倦，轉換到電子廠當作業員，後來決定離職拚公職，花半年準備就考上監所管理員。周家仕認為，他在考前兩個月衝刺，每天密集模擬考，藉此找出弱項改進，是上榜關鍵。

周家仕就讀靜宜大學英文系，想不到畢業後求職處處碰壁，最後找到飯店櫃台工作，換了兩家飯店，加起來待了10年，每個月薪水仍不到4萬元，漸漸對服務業厭倦；但轉行到電子工廠當作業員，常犧牲假日加班，薪水才有辦法突破40K。

周家仕說，他考過郵局、中華電信，但當時邊上班邊準備考試，所以都沒考上。今年初因為電子工廠職務調動，他不適應新單位，索性離職，決定給自己半年，專心考監所管理員，就算最後沒考上，也不會有任何遺憾。

不過，因起步晚，周家仕去補習班上課時，監所管理員課程已到尾聲，他只能靠著看視訊追趕進度，每天拚命補課，花了1個半月才補齊。他指出，一開始考科內容多且繁雜，他念到發慌，不知道重點是什麼，也不確定自己是否真正了解，第一次動筆練習寫申論題，相當茫然。

直到參加補習班的奪榜班，他才有功力大增的感覺，考前最後兩個月透過不斷考試，激發潛能。周家仕說，他習慣邊念書邊寫字，隨筆記下重點、關鍵字，透過書寫加強記憶力，讓自己更有印象，「用掉很多原子筆，寫了厚厚一大疊紙。」

考前兩個月在奪榜班的生活，就是一早到補習班，考試、念書、考試、念書無限循環，甚至念書念到懷疑人生。不過，對不擬讀書計畫的他來說，這樣的高壓安排，反而推動他往前；跟著補習班進度走，且透過一次次考試，摸清自己的弱項，趕緊補強，也在反復練寫申論題後，縮短思考時間，更快速架構出答題論點。

周家仕說，他不刻意背法條，靠著勤翻法典，翻久了就記起來，由於今年變更題型，刑法和監獄行刑法改全選擇題，準備起來相對輕鬆。至於還考申論的監獄學和犯罪學，必須常常自我檢視理解度，當自己能用口頭解釋，申論題自然也寫得出來。他分享指出，申論題要拿高分，首要是看懂題目問什麼，再用自己的話作答。