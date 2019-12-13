被狠甩後發憤念書 他天天做1件事考上監所管理員

24歲的張禮信，大學唸的是未來與樂活產業學系，但志不在此，大四下準備一般警察特考，連考3年，今年總算通過初試、複試，卻因名次不夠前面被刷掉，反倒錄取了插花報考的監所管理員。張禮信分享，考完警察後，他利用兩個月時間，每天做上千題考古題，是他高分致勝原因，他還自嘲，年初失戀，更成了他奮發向上的動力。

張禮信說，他高中就有一個警察夢，但警大難考，所以他選擇準備國家考試，以外軌形式從警。從未接觸法律科目的他，大四下學期開始到補習班上課，「明明都講中文，卻聽不懂意思」。面對生冷的法律文字，讀起來就像在嗑字典，他靠著一天唸10多個小時的書，3個月後漸入佳境。

第1年算試水溫，第2年考試只差0.1分，沒有錄取，讓每天花上10多小時念書的張禮信，陷入自責的情緒黑洞，此時遇到猶如明燈般的朋友，點醒了他，張禮信才驚覺，原來唸書念得太用力未必有效，適時休息更能好好吸收，否則只會彈性疲乏。

萬事起頭難，張禮信選擇每天早上先從生硬的科目下手，再轉換到軟性科目，如果念累了，就做歷屆試題，從耗費腦力、時間的申論題做起，再寫選擇題。對於申論題，他有一套自己的答題法則，當按下碼表時間運轉，就要快速找對答題爭點，沒在正確的時機點寫出內容，就算輸了。

由於警察已經考到第3年，在朋友建議下，張禮信今年多報考監所管理員。警察考試結束前，他完全沒碰過「監獄學概要」、「監獄行刑法概要」等科目，剩下兩個月的有限準備期，「沒時間慢慢看課本了，只能靠做題目。」他每天逼自己做1000題考古題，練到光看到題目就知道答案，他笑說，就像考機車駕照一樣，「一直猛看題庫就對了。」最後這兩科分別拿到80幾、90幾的高分。