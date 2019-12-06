警察錄取率暴跌不到6% 她專攻1件事 殺出重圍上榜

25歲的吳宜靜，從勤益科大電子工程系畢業後，在科技公司當了1年工程師。她原本就對所學沒興趣，看到大學同學報考一般警察特考，索性也嘗試看看。想不到第一年考試就遇到改考科，她備取沒備上；第二年又遇到開缺名額銳減，筆試錄取率從26%掉到剩不到6%。不過，吳宜靜靠著在選擇題拿分殺出重圍，順利錄取，最後更加碼挑戰考監所管理員，初試也過關。

為賺取生活費，吳宜靜從科技公司離職後，一邊打工一邊準備考試，從未接觸過法科的她說，對法律用語太陌生，剛開始補習時聽得「霧煞煞」，瞌睡蟲爬上身，只好狂灌咖啡提神，看了好幾個月補習班函授影片才漸入佳境。

第一年考試，吳宜靜遇到臨時改考科，筆試只有備取，但最後沒備上。吳宜靜說，第一年準備考試時心存僥倖，認為申論題「應該還好吧」，沒特別認真準備。想不到上了考場太緊張，反而沒掌握好，有了挫敗經驗，她第二年不敢掉以輕心，加強練習申論題，每天規定自己都要練筆。

吳宜靜認為在選擇題不失分，才是上榜最大關鍵。「選擇題要顧，尤其是英文一定要拿分！」她說，申論題變數大，但選擇題對錯分明，多答對一題就能多拿分，所以她練申論之餘，也專攻選擇題，甚至不少考生徹底放棄的英文這一科，她每天安排固定時段勤背單字、寫考題，光英文就拿了70幾分。

吳宜靜說，第二年她改為全職念書，早上9點到補習班，直到補習班晚上9點多關門才離開。除了追課、讀課本，她固定每天早上寫英文考古題，下午寫申論題，晚上再做選擇題，照表操課。

雖然沒參加補習班的面授課程，吳宜靜透過組讀書會，和同屆考生交換觀點，也督促彼此讀書進度，有時還一起研發背誦法條的口訣。

由於一般警察特考名額從去年1700人銳減到今年只開缺200多人，吳宜靜考前焦慮大爆發，也報考監所管理員，讓自己多個機會。監所管理員與警察特考部分考科重疊，警察考試結束後，吳宜靜花兩個月準備之前沒念過的監獄學概要、監獄行刑法概要，其餘科目則在考前瀏覽。