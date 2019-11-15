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超會考！只抓住1個重點 他3度高考榜首

2019-11-15 21:00聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

28歲的沈益仲，飽受耳疾困擾，接受7次手術仍無法痊癒，因身體狀況，他兩度進出公門。前兩次都是工業行政科高考榜首，今年則轉戰農業行政，只花5個月時間準備，依舊一舉奪得高考狀元。沈益仲淡定地說，他花最多時間在做考古題上，透過勤做考古題整理出必考題型，「抓住CP值高的重點，就跟選舉顧鐵票一樣！」

沈益仲大學讀中正財務金融系，畢業後到稅務局當替代役，再到民間企業擔任財會人員，比較公私部門的職場氛圍跟步調後，決定到公家機關工作，報考統計行政，最後只差1分，沒有上榜。後來在朋友建議下，再轉考工業行政。

沈益仲說，耳疾是在某次感冒後留下的後遺症，一直找不出確切病因，前後動7次手術，仍沒有痊癒，導致他無法長時間專注。雖然身體變數大，讀書節奏可以自己掌握，他首度挑戰工業行政，就考上高考榜首，然而分發到桃園後，因工作繁重，讓耳疾纏身的他無法負荷，做了4個月就離職休養。

耳朵沒有好轉，礙於生活壓力，沈益仲再考一次工業行政，這次仍以榜首之姿分發到苗栗，不過，身體仍感到吃力。此時得知家鄉台南釋出農業行政缺額，儘管只剩5個月時間，他決定辭職，要拚盡全力把自己送回家。

今年二月離職後，沈益仲憑先前成功經驗，在有限時間內衝刺。第3度考公職，他強調「考古題很重要」，會把所有歷屆考古題都做過一遍，把握常出現的題型，「就像選舉要把鐵票顧好一樣！」他表示，每上完一堂補習班函授課程，就會立刻看考古題複習，並從中判斷分析抓考點。

財經系出身的他對數字拿手，農業行政考科中的統計學對他來說不費力，也成了高分上榜關鍵，其他專業科目則是照著補習班進度。沈益仲會在早午晚各看一堂函授課程，有時候會放兩倍速度，以節省時間。

對沈益仲來說，健康狀況一直是他最憂慮的地方，造成巨大壓力，因此讀書絕不勉強自己。準備考試後期更靠天天打籃球紓壓，他認為考試期間要注重身心平衡，避免得失心太重。運動後思緒敏捷，提高讀書效率。

第1次考榜首或許是運氣，第2次榜首則是掌握上榜訣竅，第3次考試還是榜首，沈益仲已經得心應手，關鍵無它，就是好好練習、弄懂考古題而已。

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28歲的沈益仲，三度挑戰高考，三度都是狀元，他認為從練習考古題找出考試重點非常重...
28歲的沈益仲，三度挑戰高考，三度都是狀元，他認為從練習考古題找出考試重點非常重要，就如同選舉要顧好鐵票一樣。圖／沈益仲提供
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