超會考！只抓住1個重點 他3度高考榜首

2019-11-15 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



28歲的沈益仲，飽受耳疾困擾，接受7次手術仍無法痊癒，因身體狀況，他兩度進出公門。前兩次都是工業行政科高考榜首，今年則轉戰農業行政，只花5個月時間準備，依舊一舉奪得高考狀元。沈益仲淡定地說，他花最多時間在做考古題上，透過勤做考古題整理出必考題型，「抓住CP值高的重點，就跟選舉顧鐵票一樣！」

沈益仲大學讀中正財務金融系，畢業後到稅務局當替代役，再到民間企業擔任財會人員，比較公私部門的職場氛圍跟步調後，決定到公家機關工作，報考統計行政，最後只差1分，沒有上榜。後來在朋友建議下，再轉考工業行政。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

沈益仲說，耳疾是在某次感冒後留下的後遺症，一直找不出確切病因，前後動7次手術，仍沒有痊癒，導致他無法長時間專注。雖然身體變數大，讀書節奏可以自己掌握，他首度挑戰工業行政，就考上高考榜首，然而分發到桃園後，因工作繁重，讓耳疾纏身的他無法負荷，做了4個月就離職休養。

耳朵沒有好轉，礙於生活壓力，沈益仲再考一次工業行政，這次仍以榜首之姿分發到苗栗，不過，身體仍感到吃力。此時得知家鄉台南釋出農業行政缺額，儘管只剩5個月時間，他決定辭職，要拚盡全力把自己送回家。

今年二月離職後，沈益仲憑先前成功經驗，在有限時間內衝刺。第3度考公職，他強調「考古題很重要」，會把所有歷屆考古題都做過一遍，把握常出現的題型，「就像選舉要把鐵票顧好一樣！」他表示，每上完一堂補習班函授課程，就會立刻看考古題複習，並從中判斷分析抓考點。

財經系出身的他對數字拿手，農業行政考科中的統計學對他來說不費力，也成了高分上榜關鍵，其他專業科目則是照著補習班進度。沈益仲會在早午晚各看一堂函授課程，有時候會放兩倍速度，以節省時間。

對沈益仲來說，健康狀況一直是他最憂慮的地方，造成巨大壓力，因此讀書絕不勉強自己。準備考試後期更靠天天打籃球紓壓，他認為考試期間要注重身心平衡，避免得失心太重。運動後思緒敏捷，提高讀書效率。