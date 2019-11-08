工作20年求變 7年拚上會計師

2019-11-08 23:55 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 葉冠妤



陳淑芳工作廿多年挑戰考會計師，苦讀七年終於考取證照。 圖／陳淑芳提供 分享 facebook

崇佑企專（現已改制為崇右影藝科技大學）會統科畢業的陳淑芳，出校門就踏入職場，從事會計工作廿多年。七年前考取記帳士，鼓舞她打鐵趁熱，進一步挑戰會計師專技高考，沒想到這一仗就打了七年，今年終於成功。陳淑芳說，就算起跑點和別人不同，目標都在前頭，只要奮力跑，一樣跑得到終點。

出社會廿多年，陳淑芳都在同一家公司擔任會計，七年多前跟同事相偕考記帳士，高分錄取，讓她萌生念頭挑戰會計師證照。但離開學校太久，以前所學已經被新的會計準則取代，對陳淑芳來說，這無疑是一項「不可能的任務」，需長期抗戰。

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七年來，陳淑芳過著自律生活，白天上班，晚上回家照顧孩子，九點多過後才有辦法坐下來看書。假日她一早就到圖書館報到，連過年、節慶都不敢偷懶。

會計師高考及格科目有一定保留期限，陳淑芳考到第四年，只剩下最後一科中等會計及格就可獲取證照，但最後仍然差了五分，只好全部考科重新再考一次。雖然很不甘心，仍咬牙從頭來過，「所有努力就是為了考上，不然都是白費。」她也感謝家人、老師、朋友跟同學的鼓勵與支持，讓她有堅持下去的勇氣。

準備考試時，陳淑芳每天嚴格執行讀書計畫，進度只會超前，絕不延後，課後也必定複習。她指出，補習時就算抓住下課空檔五分鐘，也能增強記憶；此外，她善用通勤、洗澡、如廁等時間念書，家裡廁所牆壁貼滿她的筆記，「千萬別小看零碎時間！」不過，陳淑芳認為，念書沒有訣竅或捷徑，只要找到適合自己的學習方法，堅持下去，就一定能進步。

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陳淑芳擅長科目是法科，她說，法律最重要的制定原則及基本精神都在法條中，她會熟讀法條，建立對法律清楚完整概念，再反覆做考古題，若遇到不會的題目就回去翻法條。她也習慣邊看書邊朗誦，讓自己能眼到、口到、耳到、心到，「念一次等於讀了四次！」她還採行間隔式複習法，將一個章節拆解成好幾天念，讓大腦分階段接觸，更能轉換成長期記憶。

對於她最怕的中等會計，陳淑芳嘗試改變方法，交錯練習試題，不在同時間做重複題型，「同一時間點複習同樣東西，沒效果」，借助新方法突破盲點。

陳淑芳說，考試是比賽，大家起跑點不同，目標都相同，只要堅持不放棄，一定可跑到終點。要讓每天叫醒自己的不是鬧鐘，而是心中的渴望，「即使是一顆小種子，也有破土而出的能力！」