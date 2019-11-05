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土木工程公職最好考？ 鄉民曝風險網笑翻

2019-11-05 13:40聯合新聞網 綜合報導

鄉民一致認為土木工程公職最好考。示意圖／ingimage授權
鄉民一致認為土木工程公職最好考。示意圖／ingimage授權
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公務員工作穩定，還是鐵飯碗，讓不少人夢想考上公職。有網友表示，近日想轉職，上網詢問「哪種國家考試最容易考上？」結果鄉民一面倒回應「土木工程」，不過也有鄉民表示，土木工程很常遇到工程弊案或官商勾結，運氣差還得替長官背黑鍋，戲稱是「今日土木、明日土城」。

有網友在PTT上發文，他表示「最近有點想轉職，想說來拚個國考，如果要準備國家考試，考哪種最容易上？」

鄉民紛紛表示，土木工程專業度高，競爭人數少，因此錄取率相對較高，還有人說「家裡附近有人考上土木，鄉親一直大肆宣傳，還叫記者」。也有人說「移民署很好考」、「警察滿額了，現在消防監所好考一點」。

不過有鄉民表示，土木工程這一行常見工程弊案或官商勾結，不小心可能還得為長官背黑鍋，戲稱「今日土木、明日土城」、「考上還會被抓去關」、「橋弄不好就國賠下去了」。

公務員

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