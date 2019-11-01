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她非法律系學生 第一次考書記官就當上探花

2019-11-01 22:30聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

國立台北商業大學應用外語系畢業的賴又瑄，嚮往法學領域公職，因非法律系學生，一度被冷眼唱衰。她大四花1年準備國考，雖沒有法學訓練，絕不死背法條，著重理解，以個人獨特見解回答申論題，讓她第1次考書記官就以第3名成績錄取。

賴又瑄說，因家裡發生一些事情，讓她體會到懂法律能保護自己也能保護他人；且不少職場新鮮人都具備外語能力，應外系的她找工作未必有優勢，大三升大四暑假，決定挑戰書記官考試。

準備國考時，賴又瑄到補習班上課盡量不錄音，逼自己要專心聽講，課程結束後3小時內一定要複習，「今日事今日畢。」隔天再透過練習考古題，檢驗自己理解程度，她說:「理解比硬記法條還重要！」以訴訟法為例，雖然大家都覺得難又複雜，她反而認為跟生活息息相關，格外有趣，「想像成一個故事情節，念起來比較輕鬆。」

賴又瑄指出，比起把法條背得滾瓜爛熟，理解每個法律見解背後的立場及解讀方式，更能讓自己事半功倍，所以她花了很多心力。考前1個月才開始認真瀏覽法條，因為她說:「硬背的話，在考場一緊張就忘記了。」若充分理解每一條文的構成要件及效果，自然而然就能背出來。

因非本科系出身，賴又瑄毫無法律底子，買了很多解題書，模擬申論架構與考點，但她堅持不背誦、不模仿，「一定用自己的話寫」，畢竟參考書只是幫助理解別人怎麼思考，最重要的仍是要有個人觀點，如要在眾多應試者中勝出，就必須找出答題的獨特性。

賴又瑄說，大四上學期還要修課、忙專題，其實大四下學期才全心全意投入考試，「不是在往補習班的路上，就是往圖書館的路上，」但她堅持完成擬定的讀書計畫。

由於書記官考試過去只考申論，今年初公布部分考科改考選擇題，讓賴又瑄一度頭痛，只好趕緊下載所有相關的歷屆試題，練寫選擇題。她並善用網路資源，看法律相關臉書粉絲專頁，補充知識，也常上司法院公報看最新判決。

賴又瑄說，決定報考書記官前，有親友唱衰她，不可能只讀1年就上榜。在準備過程中一度越讀越挫折，但她下定決心「就算踏上了不歸路，也要把它走完。」犧牲大學生活最後時光，謝絕與朋友玩樂。

賴又瑄記得放榜當天，從榜單最底下往上找名字，以為自己落榜了，沒想到不但榜上有名，還一舉奪得探花，想當書記官之路走得辛苦，但總算走到光明終點。

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賴又瑄非法律系出身，以個人獨特見解答題，讓自己在書記官考試中勝出，並以第三名成績...
賴又瑄非法律系出身，以個人獨特見解答題，讓自己在書記官考試中勝出，並以第三名成績錄取。圖／賴又瑄提供
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