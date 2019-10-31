吳庭愷應屆畢業名列國考第4名 「目標要比門檻更高」
2019-10-31 14:35
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
國家考試日前放榜，義守大學物理治療學系成績亮麗，去年畢業生賴政穎獲得物理治療師高考榜首，應屆畢業生吳庭愷也名列第4名。義守大學表示，今年共有29位應屆畢業生取得證照，平均錄取率超過5成。
物理治療師證照屬於國家考試，「108年第二次專門職業及技術人員高等考試物理治療師」放榜。義守大學表示，校內物理治療學系開設考照課程，平日給予學生專業輔導，去年畢業的校友賴政穎拿下榜首，今年應屆畢業生的錄取率為50.88%，29人通過考試，其中吳庭愷獲得全國第4名。
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吳庭愷畢業後繼續升學，目前在高雄醫學大學攻讀碩士學程。他表示，國考要愈早準備愈好，自己很早就設定考試目標，每天除用餐時間外，其餘時間都專心念書，應考時間維持運動習慣，一周至少運動一次，從不鬆懈，一定要有堅定決心，並朝「比門檻更高的目標」來努力。
除自身努力外，吳庭愷也感謝學校提供資源。他說，系上開辦「補救教學」，能讓自己知道須加強項目，另會邀請畢業校友返校分享經驗，對日後工作助益良多。
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