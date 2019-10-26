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放棄教師實習 畢業考上書記官

2019-10-26 23:25聯合報 記者喻文玟／台中報導

台大法律系畢業的蔣姮羽（左）放棄律師考試，準備公職3年是今年高考一般行政狀元；彰...
台大法律系畢業的蔣姮羽（左）放棄律師考試，準備公職3年是今年高考一般行政狀元；彰師大公共事務與公民教育學系張惠雯大三開始準備司法特考，畢業就考上書記官。 記者喻文玟／攝影
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「師」字輩是多數人夢想職業，但現在律師難考、老師無缺額。台大法律系畢業的蔣姮羽放棄成為律師，花3年拚公職，今年高考一般行政狀元；今年從彰化師範大學公民教育系畢業的張惠雯，升大三發現公民科教師缺額很少，決定挑戰司法特考，順利考上書記官。

23歲的張惠雯從小想當老師，考上彰師大公民系，觀察近年各縣市教師缺額實在很少，學長、姐畢業也只能先找代理教師工作，獲父親支持轉換跑道拚公職考試，大三提前把所有選修課修完，開始一邊補習準備司法特考。

張惠雯每天從彰化騎摩托車到台中補習，假日從早上9點半Ｋ書到下午4點半，平日白天上課，晚上6點半到9點半也在拚書記官的專業考科。

她說，全班30人僅一半想當老師，今年6月仍參加教師檢定，但放棄實習「讓自己沒有退路」，全心衝刺刑法、民法、刑事訴訟、民事訴訟…，準備公職靠寫題目抓重點提高效率。

張惠雯考前衝刺，國考紙買了4大包，一包60張，平均一天寫10到15題，讓自己看到題目就知道如何下筆，今年書記官開缺230名，增額301名，上周放榜順利考取，辛苦2年沒有白費。

台大法律系畢業的蔣姮羽，畢業先到企業當法務助理，薪水2.8萬，若考上律師執照可提高至3.5萬，受雇成為律師起薪才可能5萬，她決定放棄律師專業，準備高普考一般行政類科。

蔣姮羽利用自己的優勢，一般行政有一半法律科目，準備較易上手，但準備考試過程漫長又苦，前2年繳了3次補習費都中途放棄，去年才下定決心一鼓作氣，拚上高考狀元。

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