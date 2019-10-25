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不做筆記、不寫考古題 她只靠一招拿下高普考雙榜

2019-10-25 21:34聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

今年從中興大學應用經濟系畢業的鮑恩萱，應屆就拿下今年高普考經建行政雙榜，更奪得高考探花，她是怎麼辦到的?

多數國考考生準備考試時往往不斷練習歷屆考古試題，並會整理筆記，鮑恩萱卻反其道而行。她只求穩紮穩打，幾乎不花時間動筆寫考題及筆記，而是把每科課本看得熟透，打好基本功。光靠這招，

鮑恩萱沒有讀研究所的計畫，也不想往民間企業發展，大三即立定志向當公務員。升大四的暑假，她開始補習，前半年跟著補習班進度走，並提前在大四上學期畢業，下半年回老家高雄閉關，專心衝刺國考。

雖是經濟本科出身，但講到統計這科，鮑恩萱仍直呼「讓我頭痛。」她自認大學不夠認真，基礎沒打好，重新讀統計時，只記得大概兩成內容。

因此，她要求自己每次到補習班上課，一定要全部理解該堂課的內容，「有不懂的，就問完老師再離開」；到下一堂課前，也一定複習好之前聽講內容。鮑恩萱沒額外練習太多題目，只有反覆做課本例題，「要有穩穩的底子，才能在統計這可怕科目有好的表現！」

相對於讓人皮皮挫的統計，鮑恩萱準備起經濟學則得心應手，往往上課時就全部聽懂。但她認為，理解內容跟能熟記是兩回事，除熟讀課本四到五遍，她更發明獨門口訣，在每個圖表取一個字串成一句話，方便記憶，讓她在高考經濟學拿98分，普考滿分。

鮑恩萱不像絕大多數國考考生，勤於練習考古題，會整理出自己一本筆記，而是找出屬於自己的讀書方法。她認為寫字浪費時間，因此她不寫任何筆記，只把每章架構寫下，再重覆讀熟課本內容，連歷屆試題，她也是只瞄一眼題目，心裡默想答案而已。

即便備考過程壓力大，鮑恩萱沒有給自己留後路，打算考一次若沒上，就去找工作。她分享指出，常聽到別人說，只花一年準備很難考上，尤其她大四上學期還有課，時間更緊迫。「但我又沒比別人懶，不會考不上」，她不斷為自己灌注信心，家人也給予最大支持，「相信自己可以做到，才有動力讀書！」

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鮑恩萱不做筆記，不寫考古題，只把課本讀熟讀透，打好基礎，靠這一招應屆考取高普考經...
鮑恩萱不做筆記，不寫考古題，只把課本讀熟讀透，打好基礎，靠這一招應屆考取高普考經建行政。圖╱鮑恩萱提供
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鮑恩萱不做筆記，不寫考古題，只把課本讀熟讀透，打好基礎，靠這一招應屆考取高普考經...
鮑恩萱不做筆記，不寫考古題，只把課本讀熟讀透，打好基礎，靠這一招應屆考取高普考經建行政。圖╱鮑恩萱提供
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