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為109年通車準備 台中捷運招考528人

2019-10-24 20:33中央社 台中24日電

台中捷運綠線延伸彰化、大坑段，台中市交通局今天再送交通部審查，爭取一次核定；往彰...
台中捷運綠線延伸彰化、大坑段，台中市交通局今天再送交通部審查，爭取一次核定；往彰化段橫跨烏溪，將新建捷運軌道與道路共構的金馬大橋。圖／彰化縣公務處提供
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台中捷運綠線將於民國109年全線通車，捷運公司今天起至11月7日止，公開招募基層服務人員、維修人員及行政人員，預計錄取528人，歡迎民眾報考。

台中捷運公司今天表示，民國108年度人員招募公開招考共計5類組、21類科，包含運務類組3類科、維修類組8類科、經營管理類組4類科、身心障礙類組3類科、原住民類組3類科，薪資依職務不同約新台幣2萬6300元至3萬6100元。

招考採網路報名，應考人可於報名期間至台中捷運公司徵才報名系統報名。甄試作業包含筆試（題型為選擇題，占總成績50%），及面試（含職涯發展測驗，占總成績50%）二階段。

台中捷運公司指出，公司為台中市政府100%持股的事業單位，提供員工具公平性與激勵效果的薪酬及福利制度，台中捷運系統除即將通車的捷運綠線外，捷運藍線已進入綜合規劃階段，捷運橘線正進行可行性研究中，歡迎民眾加入中捷行列。

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