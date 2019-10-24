為109年通車準備 台中捷運招考528人
2019-10-24 20:33中央社 台中24日電
台中捷運綠線將於民國109年全線通車，捷運公司今天起至11月7日止，公開招募基層服務人員、維修人員及行政人員，預計錄取528人，歡迎民眾報考。
台中捷運公司今天表示，民國108年度人員招募公開招考共計5類組、21類科，包含運務類組3類科、維修類組8類科、經營管理類組4類科、身心障礙類組3類科、原住民類組3類科，薪資依職務不同約新台幣2萬6300元至3萬6100元。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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招考採網路報名，應考人可於報名期間至台中捷運公司徵才報名系統報名。甄試作業包含筆試（題型為選擇題，占總成績50%），及面試（含職涯發展測驗，占總成績50%）二階段。
台中捷運公司指出，公司為台中市政府100%持股的事業單位，提供員工具公平性與激勵效果的薪酬及福利制度，台中捷運系統除即將通車的捷運綠線外，捷運藍線已進入綜合規劃階段，捷運橘線正進行可行性研究中，歡迎民眾加入中捷行列。
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