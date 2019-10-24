警特考警大系主任洩題 考試院長3點聲明下令究責

2019-10-24 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／即時報導



考選部舉辦107年公務人員特種考試警察人員考試，發生沈姓典試委員兼召集人在考前涉嫌洩漏考題資訊。考選部長許舒翔今在考試院會中報告案發經過。考試院長伍錦霖也在會上發表三點聲明，要求考選部配合檢方調查，並追究責任，確保國家考試公平性及應考人權益。

伍錦霖表示，本項考試涉有違法情事，業經台北地檢署偵結起訴，違法事證更臻明確。請考選部積極有效洽請該署提供協助，查明典試委員試題洩漏範圍、方式、接受試題資訊之應考人人數及其有無違規舞弊等情形，以為後續處理依據，俾免傷害國家考試公平、公正取才的宏旨。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

伍錦霖指出典試制度關係國家考試之公平、公正及公信力，有關典試委員之遴聘，除以專業考量充實典試人力資料庫外，務必確實強化保密機制。

伍錦霖表示，本案後續處理，除典試制度檢討外，有關涉案典試委員之責任追究，以及依據典試法、公務人員考試法、國家考試偶發事件處理辦法等相關法規妥適處理，確實維護應考人權益，請考選部儘速研擬具體方案報院。