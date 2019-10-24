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警特考警大系主任洩題 考試院長3點聲明下令究責

2019-10-24 14:05聯合報 記者鄭媁／即時報導

考選部舉辦107年公務人員特種考試警察人員考試，發生沈姓典試委員兼召集人在考前涉嫌洩漏考題資訊。考選部長許舒翔今在考試院會中報告案發經過。考試院長伍錦霖也在會上發表三點聲明，要求考選部配合檢方調查，並追究責任，確保國家考試公平性及應考人權益。

伍錦霖表示，本項考試涉有違法情事，業經台北地檢署偵結起訴，違法事證更臻明確。請考選部積極有效洽請該署提供協助，查明典試委員試題洩漏範圍、方式、接受試題資訊之應考人人數及其有無違規舞弊等情形，以為後續處理依據，俾免傷害國家考試公平、公正取才的宏旨。

伍錦霖指出典試制度關係國家考試之公平、公正及公信力，有關典試委員之遴聘，除以專業考量充實典試人力資料庫外，務必確實強化保密機制。

伍錦霖表示，本案後續處理，除典試制度檢討外，有關涉案典試委員之責任追究，以及依據典試法、公務人員考試法、國家考試偶發事件處理辦法等相關法規妥適處理，確實維護應考人權益，請考選部儘速研擬具體方案報院。

圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
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伍錦霖考試院人權警察大學警察
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