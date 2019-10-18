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軍職轉公職 費世豪靠鐵的紀律上榜

2019-10-18 22:06聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

27歲的費世豪，高中畢業就從軍，軍旅生活過了6年半，從志願役士兵當到士官。因想過點不一樣的生活，又考量軍公教年資併計，於是從軍職轉公職，他以鐵的紀律與態度，今年考取高考教育行政。

費世豪說，當年沒能考上好的國立大學，又負擔不起私校學費，於是決定報效國家，當兵當了6年多，中途還利用休假時間進修取得大學學歷。但到了第6年，他突然想換個不一樣的人生，幾經思考，因軍公教年資可以併計，他不想白白浪費6年多的年資，於是轉向公職。

費世豪坦言，選考教育行政純粹是誤打誤撞，沒想到念出興趣，尤其是教育哲學，訓練他批判性思考，猶如開啟另一扇觀看世界的窗。費世豪說，自己滿腔抱負與熱血，剛開始，練習寫申論題洋洋灑灑，自以為言之有物，直到看到補習班同學的答題方式，「才發現自己寫的狗屁不通，」因此開始修正寫申論題的方式。

不過，其他同學以課本內容為作答基礎，但費世豪堅持以自身想法為出發點，課本觀點只是加分輔助。此外，看書時，他討厭同一章節內容卻要翻閱好幾頁才看得完，因此做筆記時會濃縮精華全謄在同一頁面，不但方便閱讀，更有助記憶。

第一年準備考試時，費世豪只能在休假時間到補習班函授，「就像在追劇」。2017年退伍後，費世豪當起全職考生，每天早上準時到圖書館報到，念到下午5點休息，他笑稱坐不住，晚上若沒補習，就一定要去運動，活動筋骨。

通常考生高普考都會一起考，但費世豪目標明確，只考高考。他分3輪念書，第一輪勤練考古題，在做題目、對答案過程中，找出出題頻率；第二輪則專攻從考古題整理出的重點；第3輪採取地毯式總複習，就怕考試爆冷門，不管重不重要的內容都要看過。

費世豪不諱言，自己原本收入穩定，準備考試後吃老本，銀行帳戶存款愈來愈少，心難免會慌，但他認為既然下定決心考國考，「就要認命！」就算是偶爾跟朋友吃飯聚會，累積起來仍耗費不少時間，索性心一狠，拒絕所有邀約。

費世豪說，常聽到考生抱怨累、吃差不多的餐廳吃很膩等，他不以為然。他認為，「就是要全力讀書，吃飯只是維持生活所需。」他以軍人般鐵的紀律準備國考，金榜題名，順利達標。

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自願役軍人當了六年半的費世豪，從軍職轉公職，以鐵的紀律與態度，順利考取高考教育行...
自願役軍人當了六年半的費世豪，從軍職轉公職，以鐵的紀律與態度，順利考取高考教育行政。圖╱費世豪提供
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