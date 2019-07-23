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高考公務員48K「鐵飯碗」人人羨？ 網友揭殘酷真相

2019-07-23 12:03聯合新聞網 綜合報導

有網友好奇問「有沒有公務員薪水其實並不高的八卦？」記者喻文玟／攝影
有網友好奇問「有沒有公務員薪水其實並不高的八卦？」記者喻文玟／攝影
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畢業後想要有穩定的工作，許多人會選擇努力拚國考成為公務員。日前有網友貼出進公務員的實領薪資，直言雖然月薪會隨年資調整，但速度算慢，若考績不常保甲更慢，好奇問「普考、初考的薪水，在北部是不是算低？還是在文組界算高了？有沒有公務員薪水其實並不高的八卦？」

原PO在論壇PTT八卦板上貼出新進公務人員實領薪資（扣公保、健保、退撫基金），三種公務員的年薪，「高考（三等考試）實領月薪43,990元（含主管職務加給約48,340元）；普考（四等考試）實領月薪34,691元；初考（五等考試）實領月薪28,455元。」年終部分，年終＋考績甲等是2.5個月，年終＋考績乙等則是2個月。

原PO並表示比起動輒年薪7、80萬的，「公務員好像只有高考能一拚，普考、初考在北部應該很魯吧？」

該貼文也引起網友紛紛回覆：「公務員本來就不是強在薪水阿」、「就餓不死又富不起」、「公務員本來就不是高薪，考公務員要的是穩定，福利，跟擺爛也不會被火的權威」、「他也沒有標榜高，重的是穩，不會中年失業」、「隨便一個理工科薪水都比公務員高」、「薪水比水電工低」、「我朋友考上戶政，報到馬上辭職」。

不過也有人認為「聽說調查局一個月大概有九萬」、「主要是看缺，爽缺就CP值高」、「業界好缺就那幾個……不然就是要輪班換錢，公務員每個月買兩三張金融股大概十年就財富自由了，選公務員的CP值最高」、「同樣薪水，退休就有差了」、「把退休金算進去，你會發現，人家做一年抵你兩年，退休領的比你上班的錢還多」、「在文組不錯了，尤其是中南部」。

貼文引起網友熱烈回覆。圖／擷取自PTT
貼文引起網友熱烈回覆。圖／擷取自PTT
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