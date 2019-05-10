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民航特考新增2科 須資歷證明

2019-05-10 23:19聯合報 記者葉冠妤／台北報導

民航特考三等考試新增負責機師監理等工作的「飛航檢查」科別，還有負責飛機維修監理等...
民航特考三等考試新增負責機師監理等工作的「飛航檢查」科別，還有負責飛機維修監理等工作的「適航檢查」科別。圖／聯合報系資料照片
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考選部日前公告，民航特考考試將於九月七日到九日舉行，廿八日起受理報名至六月六日。

可洽民航局申請

由於報考今年新增兩科別的「飛航檢查」與「適航檢查」需領有民航局審查合格的資歷證明，才具報考資格，提醒欲報考者即日起可向民航局申請相關證明。

考選部指出，為因應民航局進用飛安監理人力，今年民航特考增設兩項科別，分別是負責機師監理等工作的「飛航檢查」以及負責飛機維修監理等工作的「適航檢查」，除年齡上限為五十五歲、學歷條件，報考各有條件限制。

「飛航檢查」需經民航局審查具有大型航空器駕駛員機型完訓證明、大型航空器飛行時數累計達一千五百小時及大型航空器飛航年資達七年；「適航檢查」則需經民航局審查具有航空人員訓練機構運輸類民用航空器機型維修完訓證明，及運輸類民用航空器維護簽證工作年資達五年，領有民航局審查合格的資歷證明，才能報考。

已訂定資歷申請表

為方便有意報考民眾申請證明，考選部說，已協洽民航局訂定飛航駕駛資歷、民用航空器維護簽證資歷申請表，欲報考此兩科別者，即日起到報名截止日都可向民航局申請，如有疑義，可洽詢考選部特種考試司第一科（02）22369188轉分機3944、3353，或逕洽民航局飛航標準組（02） 23496357。

民航局簽證
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