作息不正常、被同事看輕…不當台積電課長 她考4年拚進台糖

2019-03-01 23:39 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 葉冠妤



放棄近百萬年薪的科技業工作，陳怡文花了4年準備公職考，最終順利考取台糖。 圖／陳怡文提供 分享 facebook

科技新貴放棄近百萬年薪 「相信自己考得上」 錄取國營事業聯招

卅二歲的陳怡文，放棄年薪近百萬的台積電工作，準備國營事業聯招考試，從人人稱羨的科技新貴，變成前途茫茫的全職米蟲。長達四年的讀書考試期，讓她陷入自我質疑的輪迴，中間也一度回頭工作，但她靠著「相信自己一定考得上」，在信念與信仰中獲得救贖，最後考取台糖企管類。

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陳怡文一路讀書、就業順遂，成大研究所畢業後，理所當然當起科技新貴，兢兢業業過活，豈知輪班制的工作型態，加上沒實務經驗的「菜鳥」課長被同事看輕，陳怡文說，在台積電兩年，除作息不正常，心情也鬱悶，一休假就往海邊跑，靜靜地看海。

身心狀態愈來愈不對，剛好九十幾歲的奶奶身體出狀況，陳怡文毅然決然辭職返鄉，「離開的時候，就決定再也不回科技業。」

雖然研究所接觸過企管，但下海準備考試後，陳怡文才發現還有那麼多東西要念。前兩年她一邊陪伴奶奶，一邊緩慢地看課程影片，直到第三年認真準備應試，瞬間將她拉回現實，「我寫的東西原來那麼不OK。」

自己腦袋所想、試卷所寫，與能獲得閱卷者青睞的答案有明顯落差，讓陳怡文焦慮不已。後來報考補習班衝刺課程，利用一個月時間反覆複習、練寫考題、給老師批改，才慢慢掌握到答題秘訣。

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陳怡文回憶，法學緒論是讓她最頭痛的一科，「每個字都看得懂，但還是不知道在幹嘛」。某次她提供旁人建議，頓時發現法律的實用性，開始倒吃甘蔗，愈念愈有興趣。經濟學亦然，她笑說念經濟學後，便看得懂政府官員口中「拚經濟」的運作，有時候甚至能幫新聞報導抓錯。

至於企管概念跟管理學，都屬背誦科目，陳怡文說當自己背不起公式、關鍵字時，就會寫在手上，吃飯、騎車、如廁時伸手多看幾眼，加強記憶力。

相較前兩年的漫不經心，陳怡文第三年轉而腳踏實地，沒想到卻重摔一場，挫敗感逼得她重返職場取暖，但做不到一個月，又乖乖回到書桌上，「要記得自己當初為什麼要考試。」

全心準備考試的過程，陳怡文保有自己讀書步調，但她坦言其實很自卑，別人隨口一句話，都能惹她爆哭，好在一直有家人支持，宗教信仰也像保護罩般，讓她得以定靜，不隨外界波動。她說，信心很重要，「要相信自己一定考得上。」