放棄警察拚考國營事業 「地毯式」攻略奏效

2019-02-22 23:53 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 葉冠妤



許鴻綸放棄警察工作，憑著自己獨特的念書方式，考取經濟部國營事業聯招企管類組。 圖／許鴻綸提供 分享 facebook

從警察轉戰經濟部國營事業聯招，近而立之年的許鴻綸，練就一套獨門讀書方法，他不像其他考生勤做筆記，而是自創「地毯流」讀書法，直接將課本內容掃描至腦海裡，並在紙上發揮個人論述風格，才能在聯招武林中，擠下各門派高手，成功考取台灣中油公司企管類組。

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許鴻綸一直懷抱文學夢，當年考大學卻失利，索性讀警專。入學後漸漸發現警察非心之所向，但人在江湖，身不由己，最後忐忑走上眼前路。沒想到幾年後的一場意外車禍，人生跑馬燈閃過，「我不希望生活只充斥著屍體、通緝犯、傷者」，尤其負傷後身體每況愈下，終於讓他決定不如歸去。

放棄警察工作，廿六、七歲才踏向未知路，讓許鴻綸一度迷惘，但想想自己還算能念書，加上外語能力優，不至於毫無退路。他鎖定報考國營事業聯招企管組，第一次準備半年，國營事業聯招只備取，反倒錄取「插花」報考的自來水公司獨招。他先到水公司報到，但上班一個月就反悔離職，也因對聯招心有不甘，選擇再戰。

許鴻綸說，由於他從未接觸企管類科，一開始花很多時間看函授教學影片，卅多堂課整整聽過三輪。他回憶，當第一輪影片聽完，竟發現三分之二內容都忘光，趕緊從頭來過、改變策略；第二輪影片聽完立刻複習、試算題目，才總算進入狀況；等到第三輪，已能將影片速度調快，只抓取細節加深記憶。

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許鴻綸表示，他第一次準備考試時比較混，練習考題不確實，「覺得會了，就不用特別寫下來」。但第二次考時，「每天寫，同一種題目練習寫三遍以上。」最後專業科目得分驚人進步。

他說，管理學屬於背誦科目，除基本要熟記理論、模型等，更要懂得頭頭是道、言之有物，用自己的論述再解釋一遍，「實際動筆練過，才知道怎樣在試卷上精準呈現」，從近萬名考生中脫穎而出。

幾乎所有考生都會整理出一套完整專屬的筆記，許鴻綸卻反其道而行，他笑稱自己讀書方式與眾不同，自創「地毯流」，僅地毯式瀏覽課本，細細翻閱不下十遍，用腦袋建檔，「章節順序，都烙印在腦海中。」當別人提及內容，他幾乎都能翻到課本上的頁數。

喜歡讀武俠小說的許鴻綸，嚮往金庸筆下令狐沖的瀟灑率性、獨樹一格，現實生活中的他，雖當不上自由自在、來去自如的大俠，但也嘗試掙脫人生枷鎖，開拓自己的江湖，終究如願所償，在國營事業考試英雄榜上留名。