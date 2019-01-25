憤青爭一口氣 變身非典型榜首

2019-01-25 23:43 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 葉冠妤



國中起就不愛念書的王子安，因學校教官的一句輕蔑話語，讓他奮力考取監所管理員。 圖／王子安提供 分享 facebook

「不想一輩子被瞧不起！」學校教官的輕蔑，讓成天滋事的問題少年，奮力考上一○七年司法特考監所管理員的全國狀元。

廿三歲的王子安，回憶國、高中時代，「覺得讀書沒什麼用」，即使天天準時到學校，也只是「無魂有體」，趴在桌上睡給老師看，直到課後才活過來，跟同學四處飆車、蹓躂。

即便如此，王子安的爸媽對他仍有期許，押著他就讀普通高中，但經過一學期的適應不良，家人不得不妥協，讓他轉學到中山工商機電科，豈知入學短短一禮拜，老師就認定他程度太差，建議他轉科，一個月內他更被學校記大過。

轉到資料處理科後，王子安屢屢跟師長起衝突，腦袋靈活的他，除言語嗆聲，還懂得訴諸媒體，王子安說他曾向媒體爆料老師的不當管教行為，害得學校鬧上新聞，最後迫使主任向全班同學道歉，成功改善同學處境。

與其說王子安性格火爆，倒不如說他憤世嫉俗，他說，在建教班實習的時候，老師總想把學生馴化成唯命是從的奴隸，但他始終認為「不反抗，就只能一輩子在底層被欺壓！」

課業表現掉漆、大過小過不斷的王子安，之後第二度轉到相對「好混」的汽車科，才總算混畢業。高三時他突然意識到前途茫茫，開始準備考警察，但想當警察的理由卻依舊很「匪類」，竟是想正大光明地耍狠，不過最後兩度落榜，黯然入伍。

退伍後，王子安認為自己學科程度差人一截，難拚上榜，偶然看到補習班的監理所管理員簡介，除休假最多，且考科以背誦居多，記憶力一向很好的他，花半年時間準備，結果差一分就榜上有名。

王子安說，不讀書的他，從完全坐不住到慢慢坐定，每天花六到八小時栽進課本裡，矯正三科目他全背得滾瓜爛熟，尤其是「監獄行刑法」，所有出現在課本的本法、法條條項、款目，連大法官解釋文都背得一字不漏；至於最弱的英文，則完全放棄。他自稱「非典型榜首」，從未排定讀書計畫，要念哪一科，全憑當天心情決定。

王子安提及，當年在校時，有名教官曾誤會他對著教職員罵髒話，堅持要懲處他，儘管其他同學作證，教官都不採信，甚至指著他說「你是怎樣的人，我會不知道嗎？」當他念書念到很疲憊時，他就會提醒自己「現在的努力，都是為了未來。」上榜就憑一口氣，唯有自己能扭轉人生，不再讓任何人看衰。

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