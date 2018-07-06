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普考首節國文到考逾7成 考生：作文好發揮

2018-07-06 13:53中央社 台北6日電

107年公務人員普通考試今天登場，首節國文的到考率74.65%較去年低；多位考生對作文題目「論理性思辯之重要」表示還算好發揮。首節考試期間，並未傳出重大違規。

公務人員普通考試今天登場。 圖／本報資料照
公務人員普通考試今天登場。 圖／本報資料照
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公務人員普通考試今、明兩天，在台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等13考區同時舉行。

普考報考人數4萬1177人，今天第一節考國文，到考3萬0738人，缺考1萬0439人，到考率74.65%，較去年的到考率77.74%低。

考選部主秘蘇秋遠表示，考前開出的需用人數是1215人，以今天首節到考的人數計算，率取率約在3.95%，但是因為需求可能增加，到時候會有增額率取的可能，因此錄取率也可望再往上攀升。

普考第一節考國文，作文部分，引用學者徐復觀說:「凡是他人可以在證據上成立的便心安理得地接受，用不著立異；凡是他人在證據上不能成立的便心安理得地拋棄，無所謂權威。」要考生以「論理性思辯之重要」為題作文。

報考觀光行政類科的鍾姓考生認為，這次國文作文的題目還算好發揮。她站在公務員的角度出發，藉由理性探討，針對有助國家發展的政策提出建言。

鍾姓考生表示，參加考試「是希望能為國家做點什麼」，她認為台灣自然資源豐富，對觀光來說是相當有利的，可惜沒有發展出特色，如果能讓觀光環境更友善，在國際行銷上會更有機會。

報考環保行政類科的蔡姓考生表示，這次國文作文題目讓人可以針對人生體驗撰寫，「算是蠻好發揮的」。他以近期一些法官的爭議判決為例撰文，希望各界對案例都能有理性判斷的精神。

談到報考的動機，蔡姓考生提到因為現在景氣不好，雖然政府推動年金改革，但公務人員工作相對穩定，在家人的期待下，他才決定參加考試。

報考觀光行政類科的劉姓考生認為，雖然她是第一次參加普考，但是之前有做過考古題，針對國文作文，她覺得還算好寫。她以媒體報導斷章取義的例子撰寫，期盼大眾在看到報導時，能有理性判斷的能力。

至於參加考試的原因，劉姓考生表示，因為工作相對有保障，在父母的期許下，讓她決定試試看。

普考7月7日考完後，接續登場的是8日至10日的高考三級考試，報名人數有4萬3507人。

公務員考古年金改革

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