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警察當5年看到內幕 他ㄘㄟˋ心離職考公職

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警察當5年看到內幕 他ㄘㄟˋ心離職考公職

2018-06-29 21:01聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

30歲林家生當警員5年，常支援陳情抗議，還被抗議群眾丟過雞蛋、豬糞，因勤務工作壓力大，連休假時，電話也接不停，最後受不了疲勞轟炸選擇離職，他花了4年投入公職考試，去年成功考取普考人事行政及地方特考三等人事行政雙榜，他開心說，至少不用再輪班。

林家生97年警專畢業，當時20歲的他一畢業即考取警察特考，分發到台北市中正二分局警備隊，除了常常要守在第一線面對群眾抗議外，也要負責排勤務表，但這份工作卻讓他備受壓力。

「連休假都無法好好休！」林家生說，常常接到同事要請假、調整班表，若排不出班表，就會被抱怨，又要面對人情壓力，夾在長官與同事之間很為難，休假時，同事也會打電話來喬假，等於隨時得接電話或看LINE、手機不離身，只差洗澡沒將手機帶進浴室裡，旅遊也會因為工作事被打斷而玩得不愉快，有次因外出運動一個小時，回家一看手機，未接電話高達10多通。

這樣的工作模式讓林家生疲勞轟炸，也因輪班，生活作息不正常，他說，儘管警察薪水超過6萬，但從警第一年就想轉其他公職，因服務年限得做滿4年，直到102年才離職。

「一家人都是公教員！」林家生說，爸爸原本是警察，後來轉社會局，大姐是高考社工師，也在社會局，二姐及三姐都是正式教師，家人對於他選擇離職當全職考生很反對，擔心競爭激烈、錄取率低會考不上，經過溝通後從反對轉而支持。

林家生離職後，從102年年底開始準備，還沒準備好，就先參加年底的地方特考當作練筆，每年的高普考、地方特考必定報考、不缺席，直到去年成功考取普考人事行政，在台北榮民醫院工作3個月，接著地方特考放榜，今年6月才分發到台北市社會局。

林家生說，警察薪水有超過6萬，但工作壓力大等於賠上健康、身體無法負荷，儘管現在薪水減少1萬以上，至少生活品質有保障，也不必再輪班，恢復到正常上下班。

原本從警的林家生因工作壓力大、常需輪班，最後離職成功考取地方特考。圖／林家生提供
原本從警的林家生因工作壓力大、常需輪班，最後離職成功考取地方特考。圖／林家生提供
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警察離職薪水
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