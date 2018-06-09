台鐵營運人員甄試 南部青年報考最熱

2018-06-09 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台灣鐵路管理局今年新增「營運人員甄試」開放報名，讓有志進入運輸事業的民眾在「鐵路特考」外多一個機會。圖為台鐵示意圖。記者楊德宜／攝影 分享 facebook 台灣鐵路管理局今年新增「營運人員甄試」開放報名，讓有志進入運輸事業的民眾在「鐵路特考」外多一個機會， 共計將正取954人，備取954人，是營運人員招考首次錄取名額最多，總報考人數至7日約1萬1500人。

承辦「鐵路管理局營運人員甄試」的松盟科技表示，今年新增的營運專員、營運員、服務員、服務佐理，總報考人數至7日約1萬1500人，目前報名的情況顯示出，南部縣市以30歲以下的年輕人居多，代表有更多在外的南部遊子願意返鄉發展。而人口外移的宜、花、東地區，今年有「養路工程」職缺，正備取276人居全國之冠，因此也鼓勵東部地區民眾或應屆畢業生可以報考錄取後返鄉，成為初入職場新鮮人從學校步入職場到最後進入家庭的人生選項。

不同於以往營運人員招考，部分類科因工作性質須一定體能始得擔任，以體能項目優先測考，通過後只要筆試合格即可參加口試或術科，對體力好的民眾相當有利。不須體測類科則直接參加第二階段之筆試，筆試題型皆為選擇題，且不需考國、英文，營運專員測驗3科，營業員測驗2科，服務員、服務佐理測驗1科，與鐵路特考比較，考科相對容易準備。

民眾可於6月15日前線上報名，7月14日為體測，7月28日為筆試，8月25日為口試／術科，試場設於台北、台中、高雄及花蓮等4地，9月3日公布錄取名單。

另外基於推動企業公益的社會福利措施，今年報考的「身心障礙者」、「原住民族」、「後備軍人」、「低收入戶」都將減半收取報名費，減輕弱勢族群應考人負擔。錄取後雖然不具公務員身分，但表現良好者可以每年加薪晉級，年終獎金1.5個月，考核獎金最高1個月，乙等也有0.5個月，年薪最高14.5個月，有志者可以到甄試報名網站查詢。

台鐵局表示，過去人力不足問題已持續多年，今年開始政府提供足夠的員額補足之後，將能逐步改善輪勤班表狀況，讓台鐵人力回到常軌，進一步為民眾做更好更安全的服務。