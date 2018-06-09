2.5萬人搶鐵飯碗 鐵路特考錄取率約6.7%

2018-06-09 08:58 中央社 台北9日電



鐵路特考今明兩天在全國8個考區舉行。根據台鐵資料，約2萬5000多人報考，將錄取1693人，錄取率約6.7%。

台鐵人力嚴重吃緊，行政院核准台鐵3年內增加2818人，今年鐵路特考將招1693人。

鐵路特考新進人員月薪今年調薪，高員級約新台4萬5000元、員級3萬7000多元、佐級3萬5000多元。

除了鐵路特考外，台鐵今年還辦理自行招募營運人員，共954個名額，7月下旬舉行考試。

台鐵自行招募的營業人員有4種，新進人員待遇，營業專員月薪3萬6000多元、營業人員3萬1000多元、服務員2萬9000多元、服務佐理近2萬6000元。