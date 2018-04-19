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營養師國考奪榜首 吳政彥K書撇步：遇不懂絕不含糊

2018-04-19 08:18聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

中華醫大五專食營科畢業20歲的吳政彥（左二）打敗眾多大學畢業與碩博士，在全國營養...
中華醫大五專食營科畢業20歲的吳政彥（左二）打敗眾多大學畢業與碩博士，在全國營養師國考中拿下榜首。記者綦守鈺／攝影
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中華醫大五專食營科畢業20歲的吳政彥，剛結束考試正在實習，9月後計畫返校升學食營系二技及研究所，這次打敗眾多大學畢業與碩博士，在全國營養師國考中拿下榜首，昨回母校分享考試撇步，認為唸書一定不能含糊，遇有不懂的地方一定要找老師討論釐清。

吳政彥表示，全國大專院校食品營養相關科系至少有36系，自己去年6月才從五專食營科畢業，第1次參加食品營養師國家高等考試，能夠以五專生卻能高居榜首，自己也感到訝異，目前已取得營養師證照，但之後會繼續升學，繼續參加食品技師高考。

「求學不能一知半解，一定要搞懂才行」，吳政彥說，自己的求學生涯並非一帆風順，忠孝國中畢業進入台南高工機械系就讀，但因為從小對飲食相當有興趣，尤其台灣面臨食安問題，如何吃得更健康，攝取適當的營養，更是一大課題，他也提醒學弟妹，專四、專五的考前複習及考古題練習一定要認真聽講，遇到不會的問題一定要提問。

食營系系主任林士民主任表示，獲得營養師證照若在醫院工作，起薪至少4萬起跳，若學歷更高薪水也隨之成長，年僅20歲的吳政彥能打敗大學、碩博士生拿下榜首，相當不容易，此次返校分享，盼能鼓舞更多學生努力求學。

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