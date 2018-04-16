教師檢定今放榜 通過率5成3較去年微升

2018-04-16 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試今天放榜，通過率5成3，較去年微幅上升。報系資料照 分享 facebook

107年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試今天放榜，共4624人合格，通過率5成3。相較去年通過率僅5成，創下歷史新低，今年通過率微幅上升。教育部表示，教師資格考試屬於門檻性質評量，是應考人對自己能力的檢核，不會預設檢定考試通過率。

去年教師檢定及格率僅50.77％，創下開辦11年以來新低。今年參與檢定人數為9,091人，到考人數8,670人，到考率95.37％，相較去年9278人，到考人數8872人，到考率95.62％，下滑約0.25％，不過通過率為55.33％，反倒較去年微幅提升。

教育部表示，根據「高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定辦法」第8條規定，考試合格須符合「總成績平均達60分以上，應試科目不得有2科成績均未滿50分，且不得有1科成績為0分」等條件，這次及格共4624人，未通過則有4248人。教師資格考試為門檻性質的評量，是應考人對自己能力的檢核，應考人成績達到標準即可通過，並無預設本檢定考試通過率。

榜單目前已公告於檢定考試官網。今天中午起到6月29日（周五），應考人可自行上網列印成績單。若需申請成績複查，可在4月17日上午10點到20日下午3時，到檢定考試網站完成「申請成績複查」登錄及繳費，每1科複查工本費為新台幣50元。

合格教師證書將於在月29日前核發，包括以掛號寄送（應考人需於4月20日前寄送回郵信封），或應考人親自前往原師資培育大學的師資培育中心或教育實習業務承辦單位領取。7月2日起，應試合格者可上「高級中等以下學校及幼兒園教師證書核發服務系統」網站查詢教師證書字號。