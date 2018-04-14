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拚國考落榜連三次 他擺脫魔咒靠絕招

2018-04-14 05:53聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

準備國考需要體力，更需要毅力及堅定的心，陳暘閔面對4年的國考準備期，他形容有如「公車理論」，等久了必定能上車，但現實若是站在原地看車開走時，則是調整自己，改變方式，總有一天一定能搭上公車。

陳暘閔的4年國考準備期，每天一早就到補習班報到，再晚晚回家，幾乎把補習班當成家，他說，除了上課外，其餘都是待在補習班的自修室，看到一堆考生都埋頭苦讀，就連發呆、恍神、或是拿手機出來「滑一下」都很有罪惡感，讀書進度落後別人幾秒鐘，或許考試分數就已經輸掉一大半，所以讀書也要「輸人不輸陣」，拿出氣勢才能專注。

陳暘閔建議考生，養成規律的生活習慣，安排讀書科目、複習、練習、預習之外，準備國考必備「三心」，第一是一定要考取的「決心」，可寫下一段最能鼓舞自己的座右銘，貼在每日起床會看到的地方，並且大聲唸三遍，如果連唸出來的勇氣都沒有，怎麼有勇氣面對艱難的挑戰；第二是必定會考取的「信心」，相信自己可以完成，做就對了，選擇自己最能信任的老師，採一本書主義，相信他所教的，並按進度讀熟、配合練習；第三就是想盡辦法的「專心」，每天給自己一個小時做完所有雜事，接下來就是好好把心思放在課業上。

另外，陳暘閔也推薦考生，參加讀書會的好處就是透過團體作戰，發揮一加一大於二的效果，但切記要慎選隊友，若選到豬隊友，不加分反而扣分，另外，寫題目給老師批閱是進步最大的關鍵，因為會知道自己不足之處在哪裡，或是哪些需要修正。

不過面對漫長的準備期，不少考生壓力大該怎麼辦？陳暘閔則舉自己為例，他說，自己超愛唱歌，好麻吉都知道他愛唱歌，也知道他準備考試很辛苦，平均一個月約唱一次，一次唱足5小時，認為大聲唱歌可以盡情宣洩、釋放緊張情緒，對於紓壓超有效，可別為了考試把自己給悶出病來。

陳暘閔拚了4年的國考，終於如願考上。圖／陳暘閔提供
陳暘閔拚了4年的國考，終於如願考上。圖／陳暘閔提供
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補習公車

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