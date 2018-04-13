讀經濟找教職工作難？他博士念3年休學轉考公職

2018-04-13 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



博班生陳暘閔原計畫畢業後可以在大學從事教職，卻看到畢業的學長姐因少子化面臨學校招生縮減，謀求教職四處碰壁，擔心自己也難以任教，轉投入公職考試，國考4年卻3度落榜，他遇到一位考了5年才考上的公務員，一段鼓舞話，讓他重燃希望，最後奮力一搏，如願考取高考三級人事行政類科。

34歲的陳暘閔從大學到碩、博士，一路攻讀經濟系所，博班三年級時，因考量到年紀，可能會影響未來的人生規劃，他先休學服兵役，因在地方政府人事行政處服替代役，累積不少實務經驗及興趣，退伍後，想從事人事行政工作，才投入公職考試。

「考了三次都落榜！」陳暘閔說，4年的補習生涯，每考一次就深受打擊，其中還以些微差距落榜，加上自己年紀也不小，卻老是「家裡蹲」，鄰居的指指點點和冷言冷語，不斷懷疑自己，放棄的念頭始終揮之不去。

在面對第三次的落榜後，萬念俱灰的陳暘閔原本就要放棄了，他的人生卻出現轉捩點。

陳暘閔說，知道三度落榜時，覺得超丟臉，卻又不得不面對現實，只能如往常抱著公職考試書坐火車去補習班，在電車途中，遇到一名中年媽媽，這名媽媽看他拿著考試用書，主動問他是不是準備公職考試，兩人因此開啟話題，聊著才知道，原來這名媽媽也是公務員，正好從事人事行政職，考了5年才考上，她舉自身經驗分享，要他別氣餒，還說女兒也是準備公職考試落榜，正準備搭火車去找女兒，要安慰她。

陳暘閔永遠也忘不了那句「加油，缺額還很多，很有機會」，來自陌生媽媽的溫暖鼓舞，他重拾信心，最後如願考上，他說，除了靠家人當後援部隊支持，才度過最煎熬的4年時光外，最重要的就是這位媽媽的鼓勵，「她是我生命中的貴人」。

不過讓陳暘閔懊悔的是，火車上的匆匆相遇，卻忘記詢問這名貴人的大名及服務單位，陳暘閔說，既然都在人事行政單位，未來有很多的教育訓練，會抓緊每次機會，相信總有一天會遇到，一定要親自跟她說聲感謝。