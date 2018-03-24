法律國考公布評分要點 讓考生不再「茫茫然」

2018-03-24 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國考新變革！考選部在今年春節期間首度公布司法官、律師特考去年第二試專業科目的命題主旨、評分要點，供考生參考。考生們多表肯定，認為法律的申論題是開放式答案，公布命題主旨和評分要點，讓考生有方向，不會茫茫然準備。國考新變革！考選部在今年春節期間首度公布司法官、律師特考去年第二試專業科目的命題主旨、評分要點，供考生參考。

律師、司法官考試去年首度採用題庫試題，考題為綜合性案例題型，考生需自行分析爭點、答題，一度引發考生爭議，例如「刑法與刑事訴訟法」僅有兩題申論題，一題100分，其中1題兩個子題分別配分60、40分，有考生質疑不知閱卷老師如何配分。

考選部之前表示，司法官、律師考試採綜合性案例題型，是非記憶性、單元化的考試。現在為了讓考生有準備方向，命題委員同意公布去年命題宗旨、給分要點，但強調「法律專業考試沒有標準答案或參考答案」，相關作答取向也沒有既定立場。

促成這次國考變革的民進黨立委周春米是司法官特考及格，過去曾是執業律師，她表示，司法官和律師的資格考，決定了應考人將來是否能成為檢察官、法官、律師這三個司法審判運作不可或缺的「黃金三角」，選拔方式和社會利益高度相關，去年收到許多考生陳情考試資訊不透明，曾代為反映，現在樂見考選部踏出多年來改革的第一步。

周春米表示，根據統計，這兩項考試的考生大多是歷經數年煎熬才能應試及格，資訊不透明不只讓考生痛苦，對社會也沒有好處，因為無從得知「應該具有何等法學能力和專業關懷」的人，適合擔任司法從業人員，也表示法律考試的專業性使得題目沒有「正解」，但卻絕對不脫邏輯與論理，評分重點的公開，展現了「合格的司法人員」至少應具備的專業知識。