考生國考拚「秘技」 選筆、報名日期都是學問

2018-03-24 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國考擠破頭，不少人為了能金榜題名，奉獻出大半青春歲月。圖為國考示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照 分享 facebook

法律相關國考擠破頭，不少人為了能金榜題名，奉獻出大半青春歲月，有人準備一年就考上，也有人準備了10年，還是沒能在榜單上看到自己的名字；為了能考上國考，考生除了埋首苦讀，每個人都還發展出求上榜的「獨門秘方」，還有很多過來人的「秘技」流傳，從答題用筆的顏色選擇，到報名的日期，都是考生相信能幫助自己上榜的關鍵。

有律師資格、法律系畢業的顏先生表示，他從準備到考上花了約8年的時間，過程非常痛苦，還沒考上的時候，有一年甚至連年夜飯都沒跟家人吃，因為怕親戚會關心他準備國考的進度；顏先生說，每年參加同學會都是很殘酷的時候，考上國考的同學都是律師、司法官，還沒考上的可能就是在民間企業當法務或全職考生，因此壓力特別大。

顏先生說，為了求上榜，考生們各有「絕招」，常見的如到文昌廟拜拜、發願考上後要捐款和吃素，另外因為法律考試第二階段是申論題，答案是開放性，所以大家會到處打聽該年是哪個學校的老師出題，一打聽到就把那所學校法律系老師近一年的著作全部印下來苦讀，但這方法風險很高，猜對了就考上，猜錯了分數就非常難看。

顏先生說，他的一位同學是台東人，為了求考上，當年還有北中南東4個考場，他的同學認為，東部考生人數應該比北部少，加上各區考卷不會混在一起改，所以他若答得比同疊試卷的考生好，必定會讓閱卷老師印象深刻而拿高分，他觀察到北部考生大多會寫好寫滿，所以他選擇到東部考場，最後還真的順利考上。

目前在準備國考的葉姓考生說，同學們流傳答題要用粗細0.5公厘以上的黑筆作答，因為閱卷老師是看掃描上電腦的考卷，若用藍筆老師會看得吃力，很難給高分；另外，大家也很講究考場的舒適度，公認國家考場是最舒服的，為了能在國家考場考試，大家也流傳在特定日期報名，就能分到國家考場考試，也有人說，同時報律師和司法官就能到國家考場，「什麼樣的說法都有」。