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國家考試e化！高普考試入場證今年將以email寄送

2018-03-20 16:49聯合報 記者鄭媁╱即時報導

為進一步提升國家考試的e化友善措施，考選部今宣布，明（21）天開始報名的高普考試...
為進一步提升國家考試的e化友善措施，考選部今宣布，明（21）天開始報名的高普考試，考試前的考試通知書將全面以電子郵件寄送給應考人，應考人可在國家考試網路報名系統自行下載入場證，自行列印後攜帶應考即可。聯合報系資料照
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為進一步提升國家考試的e化友善措施，考選部今宣布，明天開始報名的高普考試，考試前的考試通知書（即入場證）將全面以電子郵件寄送給應考人，應考人可在國家考試網路報名系統自行下載入場證（不限次數），自行列印後攜帶應考即可。從今年醫師（二）高考開始，不再郵寄入場證紙本。

考選部說明，尤其畢業季節舉行的國考，應考人報考時常無法確定應考時的住處，以致於考前無法以最方便合宜的方式取得入場證，考後也無法第一時間取得成績通知書紙本。紙本寄送入場證與考試成績通知書，也無法避免寄送途中遭第三人擅自拆閱，甚至私自攔截，造成應考人的困擾。

考選部表示，除環保與效率，還考慮到應考人取得入場證與成績通知書的方便性與隱私權保護，因此推動全面以電子郵件寄送入場證與考試成績通知書，並提供應考人自行上網下載。國家考試報名時間離應考時間超過3個月，離放榜時間也常超過半年，過去常常發生應考人報考後通訊地址有異動的情形。

考選部提醒，目前應考時仍須攜帶紙本入場證應試，考試前請應考人記得自行列印入場證。

至於明天開始報名的高普考，考選部表示，今年有不少新的類科開缺，例如高考三級除新增材料工程、化學安全2類科外，還有宗教行政、原住民族行政、企業管理、僑務行政（選試西班牙文）、醫務管理、博物館管理（選試英文）、農業機械、採礦工程、生藥中藥基原鑑定、技藝（選試陶瓷）、工業設計、消防技術、養殖技術及公職臨床心理師等14類科，普考客家事務行政、新聞廣播（選試日文、選試國語播音與閩南語播音）、觀光行政、園藝、自然保育、地震測報及天文等7類科，去年機關均無提缺，今年再度出缺，鼓勵對前揭類科公職有興趣之民眾踴躍報名。

今年高考三級考試暫定需用名額2181名、普通考試暫定需用名額990名，考選部預估未來各機關將有增列需用名額的需求，經參考歷年統計數據，需用名額應可增加近百人以上，呼籲應考人務必把握機會報名。

高考高普考原住民

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