國立二林工商技職教育向下扎根，部分學生自國中技藝班開始培育，有的學生入學後接受老師指導反覆練習到熟能生巧，參加115學年工業類科技藝競賽榮獲5項優勝，展現學生與教學團隊在建築、設計與機械專業領域的努力成果。

115學年工業類科技藝競賽本（11）月24日至27日，在國立北科附工舉辦並圓滿落幕，各校得獎學生凱旋榮歸。二林工商隊伍昨晚返抵彰化縣二林鎮，今學校貼出賀榜，跟家長和學區民眾分享喜氣。校長丁志昱嘉勉獲獎學生，肯定競賽期間展現的專注與毅力，期盼學生將技能競賽所培養的專業、耐心與解決問題能力，持續帶進未來的升學與職涯，讓技職專業成為自己向前走的重要力量。

建築製圖職種優勝的林玟姈在國中技藝班時，二林工商接受建築相關技能訓練，並獲得國中技藝競賽第一名，升學二林工商建築科即持續接受專業訓練，遇到問題就主動請教老師，反覆確認到完全了解為止。林玟姈投入大量時間準備競賽仍兼顧課業，目前維持班上第一名。她的指導老師謝育倫表示，建築製圖需要扎實的圖學基礎與長時間練習，林玟姈始終保持主動學習的態度，才能在工業類科技藝競賽大放異彩。

應用設計職種選手阮禾、蔡依潔同獲優勝。指導老師江雅微指出，阮禾原就讀室內空間設計科，因家庭因素轉至裝潢技術科，透過保有繪畫專長，持續練習與設計訓練，最終在獲得優勝，而蔡依潔二年級確立參加應用設計競賽的目標，但圖學並非她的強項，經由不斷練習、反覆修正，從基礎能力逐步累積實力，得獎是突破自我的最大肯定。

室內空間設計優勝選手洪婕晰在指導老師邱惠君眼中，從平時課程與專業訓練中一步步累積實力，並朝競賽目標保持前進的學生。邱惠君說，洪婕晰學業成績名列前茅，卻把成為競賽選手列為目標，室內空間設計除了需要專業能力，也考驗學生的耐心、細心與整合能力，得獎證明洪婕晰的能力。

鉗工職種優勝選手洪晨翔的指導老師周英祐說，二林工商跨科培育技術人才，5項優勝涵蓋建築製圖、應用設計、室內空間設計及鉗工等職種。建築科主任陳世賢、室設科主任黃晨琬和實習主任黃秋柑都認為，技能競賽不只是比拚技術，更是學生學習態度與專業養成的展現，能看到學生從不同起點出發，透過訓練逐漸找到自己的方向並站上競賽舞台，是教師最感到欣慰的成果。