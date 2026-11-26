新竹市光復高中3名學生參加115學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，分別在美顏、烘焙及幼兒教具製作項目獲得優勝。其中，林書妤挑戰永續時尚及輕泰混血妝容，曾羽婕以海洋主題蛋糕征服評審，謝宜錡則將童年手作興趣融入幼兒教具設計，展現技職學子多元專業實力。

全國家事類學生技藝競賽本月10日至12日在宜蘭頭城家商登場。光復高中時尚造型科三年級學生林書妤歷經4個月密集培訓，挑戰永續自然主題服飾時尚妝、輕泰混血妝紙圖彩妝設計及真人化妝等3大考題，須在有限時間內掌握色彩運用、流行趨勢與主題特色，兼顧創意及作品完整度，最終榮獲美顏組全國優勝。

林書妤說，練習初期曾因技巧不熟悉、作品不如預期而感到挫折，甚至一度懷疑自己的能力，在老師指導與鼓勵下，逐步調整學習步調。比賽當天雖然緊張，仍提醒自己保持冷靜，這段經歷也讓她體會，專業能力除了天分與創意，更需要持續練習的毅力。

餐飲管理科學生曾羽婕則歷經10個月訓練，在55名烘焙組選手中拿下優勝第16名。從小喜愛繪畫的她，將美術基礎融入烘焙創作，以藍色為主視覺，搭配海浪、海豚及白色貝殼裝飾，打造海洋主題蛋糕，並巧妙運用奶油乳酪調製布丁內餡，以微酸風味降低甜膩感，獲得評審肯定。

指導老師林琬婷指出，曾羽婕剛加入培訓時表現並不特別突出，卻是選手中進步最穩定的一位，憑藉細膩、耐心及手巧的特質，不斷修正作品，在裝飾與細節處理上展現優勢。

幼兒保育科學生謝宜錡則獲幼兒教具製作組優勝第24名。受從事幼兒園工作的母親影響，她自小喜愛縫紉、編織，假日也常跟隨母親到幼兒園幫忙，進而選擇就讀幼保科。

指導老師余玉琪表示，幼兒教具除了美觀與創意，更須兼顧幼兒發展需求、操作安全及教育功能。謝宜錡透過反覆實作與修正，逐步將豐富的想像力轉化為具備教育價值的作品。校方也期盼透過多元實作課程及競賽培訓，鼓勵更多學生將興趣發展為專長，在技職舞台上找到自己的方向。

新竹市光復高中時尚造型科學生林書妤歷經4個月密集培訓，憑藉彩妝技巧與創意美感，榮獲全國家事類技藝競賽美顏組優勝。圖／光復高中提供