嶺東科技大學11月24日至27日在台中國際會展中心「產學作品與大專校院成果動態展示區」展出，校方以「教育接軌科技・人才鏈結產業」為參展主題，由智慧科技學院及推廣教育部聯手呈現人工智慧、無人載具、智慧機器人及專業人才培育成果，透過實機展示、互動體驗與技術應用，展現學校從科技研發、產業應用到人才培育的跨域整合實力，鏈結智慧製造與無人載具發展趨勢。

嶺東科大智慧科技學院以「AI、無人載具、機器人」為主軸，展示人工智慧應用科技系在智慧感知、電腦視覺、邊緣運算及機器人控制等領域的研發成果。智慧農業展區透過無人機空拍影像辨識農田區域及作物，呈現AI協助農業盤點、辨識與分析的應用；自然災害防治方面，展示「天際哨兵」全地形邊坡防災預警系統，整合無人機空投感測設備、Edge AI及衛星物聯網通訊，突破山區無道路、無電力、無訊號等環境限制，將關鍵災情資訊回傳防災中心，該成果並獲數位發展部衛星數位應用創新大賽金獎。

智慧製造展區則結合安川工業機械手臂與AI 3D視覺辨識技術，展示物件辨識、智慧撿貨及分類作業；另透過達明協作型機器手臂搭配視覺系統，進行金屬工件表面瑕疵檢測與自動分揀，呈現AI從影像辨識、精準判斷到機器人自動執行的完整應用流程。同時展示企業地端AI應用管理與治理平台，涵蓋AI知識庫、模型管理、權限控管、服務監控及稽核等功能，彰顯AI技術整合與企業應用管理能力。

嶺東科大校長陳仁龍表示，面對AI與智慧製造快速發展，嶺東持續整合教學、研發及產學合作資源，強化學生實務能力與科技應用素養，讓教育接軌科技、人才鏈結產業，並透過成果展示及產業交流，促進技術應用與人才培育接軌產業需求。此次參展展現學校在人工智慧、無人載具及智慧機器人領域的發展成果，也彰顯嶺東科大積極培育跨域科技人才、深化產學合作的辦學方向。