崑山科技大學參加中華創新發明學會與俄羅斯阿基米德國際發明協會主辦的「2026第十七屆IIIC國際創新發明競賽」，以工業廢熱回收、智慧保鮮、復健輔助及碳捕捉等研發成果自13個國家、共436件發明作品脫穎而出獲6金、6銀、2銅共14面獎牌。

校方表示，這再次證明師生創新研發實力與實務應用價值獲國際肯定。

6件金牌作品中，機械工程系與電動車暨智慧電子系師生合作開發的「排熱管道廢熱回收發電裝置」，利用熱電效應回收燃燒廢氣中的熱能轉換為電力，原型裝置配置60個熱電晶片，盼應用於工業廢熱回收。

另一件「低溫保鮮砧板及其使用方法」，利用致冷晶片維持砧板表面低溫，達到抑菌保鮮效果，並透過電路設計切換功能，兼具解凍、加熱及保溫用途。

智慧醫療師生共同研發的「復健行走輔助裝置」，結合感測器及雲端步態評估系統，依使用者行走速度提供動態回饋，協助復健訓練及重心轉移。另「低碳CO₂濾網與節能再利用系統」運用複合材料捕捉二氧化碳，朝低能耗、模組化及碳排減量應用發展。「三維束狀多壁奈米碳管」則著眼於超級電容工作電極材料，降低對貴重金屬的依賴。

金牌「神盾智慧防衛傘」是機械系朱孝業老師帶領博二生李岱佳開發。設計1200流明的光盾與130分貝的音盾，在使用者遭遇突發攻擊時提供主動防禦，並利用專利複合傘面提供被動防禦，575公克輕量化提供使用者防禦砍刺攻擊能力。與富雨陽傘公司合作獲經濟部補助，朝向量產市場化邁進。

銀牌作品包括可重新組合字母傳遞訊息「字母杯組」、結合傳統香道文化的「十二月令花神香」，可收折太陽能板的電動二輪車追日系統。還有美姿美儀教學墊、電力異常預警與碳排監控系統、眼鏡空氣濾清裝置等。

銅牌有利用純機械結構維持杯身平衡的「可自動平衡杯架」，結合浸泡、手沖兩種功能的「雙模式沖泡保溫瓶」。

校長李天祥表示，學校鼓勵師生跨領域研發，並與產業需求接軌，今年9月在2026台灣創新技術博覽會已獲1金、2銀、1銅，此次再於國際發明競賽拿下14面獎牌，將持續推動專利技術轉化及商品化。

崑山科大IIIC國際創新發明展贏得14獎項、6件摘金。圖／校方提供

崑山科大IIIC國際創新發明展贏得14獎項、6件摘金。圖／校方提供

崑山科大IIIC國際創新發明展贏得14獎項、6件摘金。圖／校方提供