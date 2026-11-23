「想離開，不代表不夠努力；想留下來，也不代表只能忍耐。」曾任國中特教教師的王奎藺，從彰化師範大學畢業後應屆考上正式教師，卻在任教五年、歷經三所學校後，選擇辭去教職。她透過臉書粉專撰文，陪伴身陷職場困境的教師，也發現不少人仍喜歡學生，卻在同事衝突、工作制度與調查程序中耗盡心力。她想告訴這些老師：「我們不需要先證明自己已經痛苦到極致，才有資格考慮離開。」

2026-11-23 07:31