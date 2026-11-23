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116學年度身障生升大學甄試明起報名 四技二專組取消工程與管理類
116學年度身心障礙學生升學大專校院甄試將於116年3月19日至22日舉行，報名作業自明天起至12月7日止，其中採個別報名的考生，報名期間同為12月1日至7日。本甄試全面採網路報名，考生須先至甄試入口網站登錄資料，並在期限內完成繳費及郵寄報名表件，才算完成報名程序。
教育部表示，配合四技二專統一入學測驗調整考試類別，本甄試自116學年度起，四技二專組取消「工程與管理」考試類別，請考生留意類組調整。此外，報名資料送出後，不得變更學科或術科考區、學制別、類（群）組別及是否加考術科等項目，考生送出前應仔細核對。
考生如有特殊試場、特殊試題、特殊答案卷形式、輔具提供或延長考試時間等應考服務需求，應於報名時一併提出，並檢附相關證明文件供甄試委員會審查。考生列印應考服務申請表後，應再次確認申請項目是否完整，並由考生及法定代理人共同簽名後寄出。
應考服務審查結果將於准考證寄發當天同步開放線上查詢。考生如對審查結果有疑義，須於116年1月20日下午5時前，填寫複審申請表並檢附佐證資料，以電子郵件向甄試委員會提出申請，逾期不予受理。
甄試委員會提醒，考生應於考前詳閱簡章中的「應試物品須知」及「試場規則及違規處理辦法」。如有報名或簡章相關疑問，可洽甄試委員會，電話03-4227151轉57148至57150，或寄信至公務信箱ncu57149@ncu.edu.tw詢問。
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