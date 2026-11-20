從自嘲「廢材」到站上舞台發光發熱！高雄中山工商看見部分技職學生擅長動手實作，卻因缺乏自信、不善表達，逐漸失去對未來的想像，教學團隊從「美感」下手，讓學生重新認識自己，打造「見美漸踐美、美感跨域學」教學方案，拿下教育部教學卓越獎金質獎，睽違20年重返榮耀。

教育部今在基隆市表演藝術中心舉行教學卓越獎頒獎典禮，中山工商「創藝無限」團隊從眾多參賽隊伍中脫穎而出，勇奪金質獎，獲頒40萬元獎金，學校另獲20萬元獎勵補助金。

相隔整整20年再獲得肯定，一舉摘金，讓全校師生振奮不已，校長李昱平指出，技職學生具備實作能力，卻未必擅長表達，有些孩子長期受到低成就感影響，甚至以「廢材」自嘲，加上沉迷手機、對未來感到迷惘，逐漸失去學習動力，如何讓這群孩子重新看見自己的價值，成為教學團隊努力的方向。

除了打破過去傳統學科界線，將技術專業、美感素養與永續行動融入課程，從「見美」的感官覺察、「漸美」的自我接納，到「踐美」的實際行動，讓學生不只學會一技之長，更能透過創作找回自信，從只會動手做的「匠」，逐步成為懂得表達、分享與關懷的「師」。

課程也玩出不少新花樣，幼兒保育科主任林雯玉指出，教學團隊結合幼保、藝術及綜合活動等領域，帶領學生將廢棄材料重新設計，融入光影藝術、戲劇及偶具創作，讓原本不起眼的回收物搖身一變成為藝術作品，學生還得自己規劃策展、導覽及演出，從幕後走到台前。

更特別的是，這些作品不只留在校園展示，學生還將偶戲、藝術創作帶進社區及幼兒園，透過展演與互動分享，將環保理念及美感教育傳遞給更多人，也在服務過程中學習與人溝通、理解他人。

林雯玉說，過去有些孩子不敢表達自己，如今有機會站上舞台，從被動接受知識，轉變為主動創作、分享成果的角色，正是美感教育帶來的改變。

李昱平強調，美感教育不只是教學生欣賞藝術，更希望讓孩子發現自身優點，學會肯定自己、關懷他人，這次睽違20年再奪教學卓越獎金質獎，也證明技職教育除了培養專業技能，能讓學生透過創意與實踐，找到屬於自己的舞台。

中山工商以「見美，漸踐美－美感跨域學」教學方案，奪得教育部教學卓越獎金質獎，睽違20年再獲殊榮，也是今年高中組唯一獲獎的私立學校。圖／高雄市中山工商提供