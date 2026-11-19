弘光科技大學護理系學生江炘庭與全國17所大專院校護理菁英同場競技，勇奪「台灣技優護理實作競賽」等同第一名的「特優」佳績。在「急性腎絲球腎炎」病患照護臨床測驗中，她貼心理解標準病人生理的「需要」及心理的「想要」，細心衛教指導緩解口渴，兼顧臨床專業與安全把關，以沉穩的臨場表現拿到最高分。

江炘庭在老師宋琇鈺、袁光霞指導下參賽。她指出，考題為照護「急性腎絲球腎炎」病患給藥，由於此疾病常見血尿、蛋白尿、高血壓及水腫等症狀，必須注意控制水分攝取，測驗時注意到桌面上放著一杯柳橙汁，主動詢問是否為病人的，病人點頭，並詢問是否可以飲用。

江炘庭回想老師一再強調的觀念，衛教必須在「專業學理」與「病人感受」之間取得平衡。面對限水病人強烈的飲水渴望，她試著換位思考，分辨病人對水的渴求究竟是生理的「需要」還是心理的「想要」。

江炘庭說，當下想到柳橙汁含有較高的鉀離子，可能增加腎臟代謝負擔，加上病人本身需要限水，所以先同理對方的感受，並未直接否定其需求，另進一步參考血液檢查報告中的血鉀數值，發現仍在正常範圍內；在確認個別飲食及限水規範後，評估可考慮少量飲用，及使用刻度杯控制攝取量。

江炘庭先教導病人正確記錄攝入及排出量，以評估體液變化；至於當下的口渴感，她則衛教病人可以含一口水潤濕口腔後再吐出。這項處置既能有效緩解不適、避免飲水過量，也落實照護上的安全把關。對於這次能拿下如此優異的成績，江炘庭謙虛說「自己也感到相當驚喜。」