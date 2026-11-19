技專校院招生委員會聯合會今天公布，116學年度「四技二專特殊選才」、「科技繁星計畫」招生簡章，即日起提供網路下載。「四技二專特殊選才」計有86所科技校院參與招生，831個系科組、學程參加，提供招生名額1909名；「科技繁星計畫」計有49所科技校院參與招生，653個系組、學程參加，招生名額2322名。

技專招聯會表示，四技二專特殊選才聯合招生，採分組聯合招生，設有「技職特才及實驗教育組」及「青年儲蓄帳戶組」2組，分別提供1088個和821個招生名額。「技職特才及實驗教育組」招收低收入戶或中低收入戶考生；「資安學研人才培育計畫」，由符合招收資安人才的校系辦理招生。

四技二專特殊選才聯合招生不採計統測或學測成績，如符合招生校系所訂定的專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就的學生，或參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」滿2年或3年以上者，以個別網路報名方式申請參加，經甄審方式錄取入學科技校院。

技專招聯會也說，本學年度起，每一名考生至多可選報的科系組、學程志願數調整為6個，讓考生有更多選填機會。

技專招聯會提醒，科技繁星計畫報名考生需為技、綜高中專業群科或綜合型高中專門學程應屆畢業生，在校學業成績排名須在前30%以內，並全程就讀同一所學校，且須符合所屬推薦學校校內遴選辦法，經由學校推薦參加。經分發錄取的錄取生，無論放棄與否，一概不得參加116學年度四技二專甄選入學。

技專招聯會主任貽均提醒，四技二專入學管道多元，若考生具備特殊經歷、專業領域、背景、成就，可藉由特殊選才管道升學；每所技術型高級中等學校具有潛力的優秀應屆畢業生，可藉由科技繁星計畫推薦獲得就讀機會。