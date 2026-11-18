正修科技大學數位多媒體設計系3名學生，以職場壓力與情感陪伴為題材，耗費心力打造3D動畫短片「微光」，透過木偶與小貓相遇的故事，描繪現代人在生活重壓下重新找回希望的過程，不僅在國內動畫競賽獲獎，一舉抱回西班牙兩大影展3項國際大獎。

「微光」由數位多媒體設計系學生楊晨沂、吳翊涵及郭宜庭共同創作，作品以3D動畫呈現現代職場人的疲憊與孤獨，主角化身木偶，象徵日復一日被工作與生活牽動的身心狀態，直到一隻小貓闖入生活，透過彼此陪伴逐漸找回溫暖與希望。

這部充滿療癒力量的學生作品，在國際影展大放異彩，先後拿下西班牙第8屆停格影展最佳動畫獎、最佳導演獎，以及第6屆巴塞隆納作者電影節最佳動畫獎，一口氣抱回3項國際獎項。

不僅如此，「微光」也獲紐約伊斯坦堡短片影展、金橋伊斯坦堡短片影展正式入選，晉級美國奧蘭多獨立電影節準決選，入圍法國巴黎高升國際影展，憑藉細膩影像敘事，讓台灣學生原創動畫備受國際關注。

郭宜庭坦言，團隊從構思劇情、角色設計到動畫製作，過程中遭遇不少技術瓶頸，必須不斷摸索、修改，當初參加全國技專校院電腦動畫競賽，最後只獲得佳作難免失落，沒想到轉戰國際影展擒下大獎。

指導教授李傑琦表示，從軟體操作、技術應用到作品呈現，都需要逐步學習，製作過程中3人展現高度投入，把所學化為創作拿下3項國際大獎，連他都感到驚喜。

今天上午，校長龔瑞璋頒發獎狀及獎學金，大讚學生不僅將生活觀察與社會議題融入動畫創作，不畏困難反覆修改磨練專業能力，突破自我；數位多媒體設計系主任殷聖楷指出，近年積極培育動畫及遊戲設計人才，鼓勵學生透過競賽累積實戰經驗，「微光」從國內佳作走向國際舞台突顯潛力無窮。

正修科技大學3D動畫「微光」，以木偶與小貓相互陪伴的療癒故事，勇奪西班牙兩大影展共3項國際大獎。圖／正修科技大學提供

正修科技大學3D動畫「微光」，以木偶與小貓相互陪伴的療癒故事，勇奪西班牙兩大影展共3項國際大獎。圖／正修科技大學提供

正修科技大學3D動畫「微光」，以木偶與小貓相互陪伴的療癒故事，勇奪西班牙兩大影展共3項國際大獎。圖／正修科技大學提供