弘光科技大學餐旅管理系、食品科技系師生遠赴韓國參加「2026 AFA 韓國世界廚藝大賽」，8名學生皆挑戰2項賽事，一舉奪下11面金牌、8面銀牌的亮眼佳績！其中餐旅系大二學生李煥鈞有輕度學習障礙，在學校「弘愛築夢」助學金的支持下準備參賽，一舉獲得布里歐修（亦稱為布里歐麵包）、伴手禮兩面金牌。他說自己學習及實作都比較慢，花比別人多一倍以上的時間練習作品，感謝老師及學姐的鼓勵，讓他有信心到國外參加競賽。

餐旅管理系助理教授鄭錦慶獲得伴手禮金牌，並帶領6名學生參賽：大二學生李煥鈞獲得布里歐修、伴手禮兩面金牌；同為大二的學生張喬琳獲得歐式麵包、伴手禮雙面金牌；大三學生林益聖獲得伴手禮金牌、歐式麵包銀牌；大二學生劉兆瑜獲得寵物餅乾金牌、歐式麵包銀牌；大二學生羅宇嫻獲得歐式麵包、寵物餅乾兩面銀牌；大二學生楊惠雅獲得小甜點、伴手禮兩面銀牌。

食品科技系助理教授黃志雄除榮獲天然酵母麵包與歐式麵包雙面金牌，也帶領2名學生參賽：大三學生陳喬羽獲得西式甜點金牌、糖霜餅乾銀牌；大二學生黃民甲獲得創意麵包金牌與西式甜點銀牌。

李煥鈞說，國小低年級時老師發現他的學習能力低於同齡兒童，經過鑑定被評定為輕度學習障礙。從小到大求學歷程雖然學得比較慢，但只要多下點功夫及時間，還是能夠達到一定水準。這次參賽他花比別人多一倍以上的時間練習及製作作品，布里歐修的繽紛彩織花樣、伴手禮創意廣式月餅的繁花外殼，都是嘗試失敗10多次後才做出滿意的作品。因為有鄭錦慶老師與學姐的鼓勵，讓他有信心可以堅持到底，父母得知他能拿到這個好成績，更是開心。

拿到雙面金牌的張喬琳指出，作品最特別的是用東泉辣椒醬、油蔥酥做出「台中味」歐式麵包，評審試吃後給予高度肯定，令她很有成就感；大三學生林益聖在決定參賽後不幸發生車禍，他說因為不想輕言放棄，即便製作伴手禮精緻花朵造型月餅特別費時，且腿部受傷無法久站、做一會兒就得休息一會兒，仍咬牙堅持下去，能夠順利完成兩項作品對他而言是一大挑戰。

寵物餅乾製作成為國際賽事新趨勢，劉兆瑜說，她很喜歡寵物，想做一些有變化性的食物給寵物吃，寵物餅乾不能放糖、鹽，只能使用天然油品，製作起來格外費工。陳喬羽指出，參加兩項比賽的作品之中，對她而言難度較高的是糖霜餅乾，她以自家愛犬為靈感設計造型，要把可愛又活潑的狗狗從立體轉化為平面卡通餅乾，還得做出層次感，非常不容易，但很開心能夠克服這個困難，拿到好成績。

黃民甲說，自己高職原就讀紡織科，發現對理工領域缺乏興趣，大學毅然跨領域轉念食品科技系學習烘焙。因起步比同儕晚，透過參加賽事增加練習機會；為了讓創意麵包在視覺上更可口誘人，他在麵團中融入天然紫薯粉與茶粉，烤出紅橘、淡綠色澤，再以白芝麻與黑米點綴，成功獲得評審青睞。

拿到雙面金牌的餐旅系學生張喬琳用東泉辣椒醬、油蔥酥做出「台中味」歐式麵包。圖／弘光科大提供

餐旅系學障生李煥鈞獲得布里歐修金牌作品。圖／弘光科大提供

弘光科大食科系師生榮獲「2026 AFA 韓國世界廚藝大賽」４面金牌佳績。圖／弘光科大提供

餐旅系學障生李煥鈞獲得布里歐修金牌。圖／弘光科大提供