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嶺東科大USR創造地方價值 SROI社會投資報酬率達3.11

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
嶺東科大流行設計系馮秀華老師推動「學習快剪百元經濟價值」計畫，帶領學員進行剪髮技術與服務流程示範。圖／嶺東科技大學提供
嶺東科大流行設計系馮秀華老師推動「學習快剪百元經濟價值」計畫，帶領學員進行剪髮技術與服務流程示範。圖／嶺東科技大學提供

嶺東科技大學自2018年投入大學社會責任（USR），結合商管、智慧科技、設計時尚及民生四大學院專業，帶領師生深入社區、產業及文化場域，透過跨域合作回應地方需求。最新社會投資報酬率（SROI）評估成果顯示，學校USR成果總現值由2025年約478.69萬元提升至2026年1370.34萬元，SROI更從0.97成長至3.11，意即每投入1元，約可創造3.11元的社會價值，展現大學專業轉化為地方永續動能的具體成果。

嶺東科技大學今年共有60位教師投入USR，開設13門服務學習課程，修課累計473人次；另爭取USR相關產學合作計畫16案，合作總額達1343萬餘元，顯示USR已逐步融入教學創新、專業實踐及產學合作，形成跨領域的校園實踐網絡。

目前嶺東科大校務型USR整合9項種子型子計畫，涵蓋綠色治理、食農教育、永續旅遊、地方文化、原民歷史及水環境教育等議題。其中，動漫遊戲美術應用學程推動「原民史觀-姐妹原事件漫畫轉譯計畫」，透過田野調查及訪談部落耆老，將原住民族歷史與文化轉化為漫畫及視覺敘事，讓更多人認識在地文化。

嶺東科大流行設計系馮秀華老師則推動「學習快剪百元經濟價值」計畫，培訓中高齡居民快剪技能，並引導學員將所學投入公益服務，讓專業學習進一步轉化為社區回饋。

此外，教育部萌芽型USR「產業再興-設計驅動白冷圳水流域農創品牌價值計畫」，長期深耕新社，近期擴增與石岡、和平等白冷圳流域，透過「新社微觀學」刊物、大地餐桌、食農教育及地方走讀，串聯在地產業、職人與文化。師生更將香菇廢菇包轉化為創意商品及食農教材，實踐設計創意與地方產業共好。

校長陳仁龍表示，大學不僅肩負人才培育與學術研究責任，更應善用專業回應社會需求，成為地方發展的重要夥伴。

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