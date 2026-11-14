刀工、美髮、美顏磨出真功夫！樹德家商全國技藝賽奪3金3優勝

一把菜刀、一雙巧手，闖出一片天！全國家事技藝競賽今年吸引97所學校、409名選手同場較勁，高雄市樹德家商派出9名學生迎戰，抱回3座金手獎、3項優勝。餐飲管理科王于蓁憑著苦練扎實技術與臨場表現，從飯店廚房拚出金手獎，靠真功夫嶄露頭角。

在中餐烹飪職種勇奪金手獎第4名的王于蓁，為了練就一身好廚藝，不只在學校反覆磨練刀工、火候掌控，更主動前往翰品酒店實習，直接走進講求速度與精準度的餐飲第一線。

從食材處理、出菜節奏到廚房衛生，每個環節都馬虎不得，面對業界師傅的嚴格要求，練出沉穩應變能力，就連工作檯面的整潔、食材擺放細節也不放過，這份近乎龜毛的堅持，讓她在全國好手雲集的競賽中脫穎而出。

美容科同樣表現搶眼，劉永儀拿下美髮金手獎第5名，從國中開始，她便對美髮充滿興趣，受到專業老師的創意作品啟發，決定朝美髮領域發展，看似華麗的髮型設計，背後卻是無數次枯燥練習。從最基本的創意包頭，到剪髮、染髮、燙髮及整髮，每項技術都得反覆操作、修正，才能掌握技巧與美感，憑著對美髮的熱愛，一步步將興趣磨練成專業，終於在全國舞台上嶄露頭角。

另一名美容科學生吳亦婷，以細膩手法與穩健表現，摘下美顏職種金手獎第8名，她平時對操作細節要求嚴謹，透過不斷練習與修正，累積競賽實力，也為學校再添一座金手獎。

除了3座金手獎，樹德家商另有3名學生獲得優勝，包括美容科陳孟佳拿下美髮優勝、餐飲管理科吳旻倢獲烘焙優勝，以及幼保科謝靚盈奪得幼兒教具製作優勝，讓餐飲、美容及幼保三科都傳出捷報。

樹德家商校長陳清美表示，競賽獎牌固然值得肯定，但技職教育真正的價值，不只是讓學生站上頒獎台，而是透過反覆實作、競賽磨練及產業實習，培養能直接與職場接軌的專業能力。

她強調，從課堂走進競賽場，再踏入真實職場，每一次挑戰都是學生累積實力的機會，期盼孩子們不只帶回獎牌，更能帶著一技之長與自信，走出屬於自己的未來。

樹德家商參加全國家事技藝競賽，從97校、409名選手中脫穎而出，勇奪3座金手獎、3項優勝。圖／高雄市樹德家商提供

樹德家商參加全國家事技藝競賽，從97校、409名選手中脫穎而出，勇奪3座金手獎、3項優勝。圖／高雄市樹德家商提供