籤運不好加倍努力 北斗家商全國技藝競賽締造創校最佳成績

115學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽昨（12日）落閉，國立北斗家商抱回3座金手獎、1優勝和美髮團體獎全國第一名，成績斐然的背後是老師陪伴選手不分寒暑練習，回家時披星戴月也不喊苦。

北斗家商5名選手到宜蘭縣頭城家商，參加全國競賽家事類的美顏、美髮及餐飲服務3職種技藝競賽，結果4名選手得獎，締造校史最佳紀錄。北家校長楊世圳說，他111學年度到任以來，相當重視技術型高中學生專業技能的培養與展現，積極鼓勵師生參與各項技藝競賽並致力提供學生多元展能的舞台，競賽成績是學生展現專業能力與創新成果。

選手王琬惟勇奪美髮職種全國金手獎第一名，精巧手藝讓人很難聯想她是田徑選手，多次代表彰化縣參加全中運，曾獲全國秋季盃跳高第四名，以體育技優生升學北斗家商，被老師林育新發現她的美髮作品工整又帶有特殊美感，多次邀請參加選手訓練，王琬惟幾經思考決定嘗試「轉換跑道」，勤練美髮技術常常深夜快11點到家，付出心力終於拿下創校以來全國家事類技競賽最佳紀錄。

王琬惟坦言參賽前忐忑不安，到廟裡抽到寓意不太好籤詩，一度不安，經老師鼓勵把神諭當作提醒而更加勤奮練習，能得獎要感謝老師。

得到美髮職種金手獎第六名的賴泓橙平日用自己頭髮做實驗，染出灰、綠、粉、螢光藍等顏色，令人驚艷，勤於練習讓他去年得到第五十五屆全國技能競賽青少年組美髮職類金牌；他說，老師教導遇到難題時，當作遇到刁鑽客人，做到客人開心願意付錢就成功了；他領悟心態決定作品成敗，參賽得獎真開心。

選手林羿凱容易流手汗，指導老師劉曉宜耐心引導克服酒瓶握持與服務技巧，經由分解並調整每一動作共、反覆練習，逐步克服困難和精確掌握時間，如願獲得餐飲服務職種金手獎第三名。劉曉宜說，林羿凱求好心切，賽前吃素兩個月以求靜心，也向老師承諾畢業後連續3年返校義務協助指導學弟妹，老師對他飲水思源頗為感動。

北家美髮職種勇奪全國第一名和團體獎第一名，校方歸功指導老師林育新，把過去指導學生參加勞動部全國技能競賽、全國高級中等學校專題實作及創意競賽都獲金牌的成功經驗，用在這次全國學生技藝競賽，優異的專業指導與教學能力毋庸置疑。

115學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽，國立北斗家商勇奪3金手、1優勝及美髮團體獎全國第一。記者簡慧珍／攝影