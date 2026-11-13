結合AI自動化與3D列印工藝 弘光科大國際研討會烘焙前瞻能量

因應消費需求轉變與科技迅速進步，餐飲與烘焙產業正迎來智慧化升級與低碳永續轉型的關鍵時刻。弘光科技大學國際餐旅學院今天舉辦「2026智慧烘焙與綠色創新永續國際研討會」，邀國內外學者與產業，針對人工智慧應用、智慧自動化製造、ESG 綠色器具及3D列印輔助智慧烘焙創新等前瞻議題展開深度對話。學生現場展示3D列印參賽成果，呈現以3D列印技術設計的學校吉祥物特殊餅模。

弘光科技大學副校長張聰民今天致詞指出，烘焙融合科學、技術與創意，更深具文化內涵與職人精神。面對大環境的挑戰，如何在確保產品美味與品質的同時，提升生產效率並實踐環境永續，是產學界必須共同面對的課題。弘光科大重視實務教學與產業連結，期許學生在鍛鍊扎實專業技能的同時，也能善用數位科技並關心環境。他鼓勵學子多觀察、多提問，從改善生產流程、珍惜食材到減少資源浪費，將綠色創新思維融入專題與未來工作，以實際行動為餐飲烘焙產業帶來正向改變。

研討會分為專題演講與綜合座談兩大主軸。國際大師主題演講特別邀請 TÉSUAN 遞頌法式烘焙創辦人 Ted Calek，主講「法式烘焙的永續新思維：從原料、製程到職人實踐」，分享法式烘焙工藝在原料選擇與生產過程中的永續做法；世廚廚師協會A級評審長江定佳則以「國際競賽與永續烘焙技術創新」為題，剖析國際大賽中技術演進與綠色思維的結合；Feeling18-18度C巧克力工房共同創辦人李淑如亦分享了「創新甜點與品牌永續」的實務經驗。

國立屏東科技大學食品科學系陳和賢教授解析了「人工智慧在食品應用中的角色：最新進展與挑戰」；一之軒食品有限公司創辦人廖明堅深入探討「食品科技創新升級：共創健康、永續與綠色文明新未來」；中部電機工業股份有限公司總經理黃正儀展示「智慧製造與AI自動化於烘焙產業之應用」的最新趨勢；三能食品器具股份有限公司董事長張志豪則分享「ESG實踐下的烘焙器具創新與綠色製造」，展現低碳器具在減少環境負擔上的努力。

活動外廣場設有海報展覽與「綠色永續暨廠商展示」，現場陳列弘光科大學生將3D列印輔助技術應用於各項競賽的成果，包括獲得「台南美食之都世界餐飲藝術挑戰賽」金牌的糕皮壓模、印章、裝飾模具，及在其他各大賽事獲獎的特殊造型模具、拓印模、樣板、容器等；學生用3D列印設計出學校吉祥物「弘光獵鷹」餅模，並製作獨一無二的客製化漢餅，充分展現科技跨界輔助烘焙造型的創新實力。

國際餐旅學院院長陳玉舜表示，智慧烘焙已逐漸融入產業生產及研發中，食材可透過3D列印塑造出各種造型，3D列印技術更能為烘焙創作帶來兩大核心突破，「強化過程獨特性」，創作者及產業可透過3D建模打破傳統模具限制，設計出幾何線條、立體浮雕及具故事性的複雜結構；「快速造型與精準度」，將材料印製原型後翻製成食品級矽膠模具，能在極短時間內批量複製高精細度的裝飾配件，這些將有助於產品研發與客製化生產製作。

弘光科大副校長張聰民（中）頒發感謝狀給「2026智慧烘焙與綠色創新永續國際研討會」6名演講的學者專家。記者游振昇／攝影