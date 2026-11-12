技專統測簡章11月13日公告 盼減輕考生負擔…116學年起可自選考科

四技二專統一入學測驗簡章將於11月13日公布，為了減輕考生負擔，116學年度起開放考生自主選擇應考科目，但至少要報考兩科，且至少一科為專業科目。

技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿，116學年度統測簡章預計11月13日公告，民眾可上網查閱，實體簡章可上網訂購，也可到測驗中心服務台購買。

116學年度統測一大變革是為降低應試負擔，開放學生自主選考。原本報名特定群類後，所有考科都是必考，例如報名商業與管理群，就要考國文、英文、數學、專業科目一、專業科目二共5科。116學年度起則可選考2到5科。

不過測驗中心也提醒，單群類考生至少要選考2科，包含專業科目至少1科；跨群類考生則至少要選考3科。

統測報名費分成基本作業費（集體報名新台幣200元，個別報名250元）和考科測驗費（170元到340元不等），選考科目越多、費用也越高，全考的報名費和歷年相同，沒有調漲。

統測成績將作為四技二專甄選入學、聯合登記分發等管道使用。建議考生先確認目標校系採計哪些科目，避免無法通過篩選或影響總成績計算。