弘光科大教授研發「早期失智症風險評估裝置」獲國際發明展金牌

弘光科技大學醫療器材發展與應用系助理教授黃彥博帶領研發團隊，以「早期失智症風險評估裝置（Early Dementia Risk Assessment Device）」參加「2026年第22屆NEW TIME國際發明展暨發明競賽」，在來自15個國家、約300件作品中脫穎而出奪金牌獎肯定！獲獎裝置系統結合感測元件、嵌入式運算與量化演算法，量測手部施力表現，也納入力量維持時間等動態參數，進一步建立分析與回饋機制，提早發現潛在的認知風險。

台灣已邁入超高齡社會，黃彥博表示，因長期投入人體動作分析、醫學研究及醫療器材開發，近年來帶領學生楊宗憫、許睿辰組成研發團隊，從超高齡社會日益重要的認知健康議題出發，希望透過相對簡單、非侵入式的手部施力與動作表現，探索與認知功能風險相關的客觀生理資訊。

團隊研發的核心理念非以單一握力數值直接判斷失智症，希望從神經肌肉控制、手部動作表現及認知健康之間的關係中，尋找更具客觀性與量化可能性的生理指標。黃彥博強調，這項技術目前仍需持續透過臨床研究驗證其適用性與限制，此次獲得國際發明展金牌，對後續技術優化、臨床合作及產品轉譯而言，是重要的階段性肯定。

黃彥博指出，除了參加發明競賽，團隊也同步以學術研究驗證科學問題，與發明裝置的研發並行不悖。近期研究團隊針對中高齡族群進行握力與 AD8 認知風險之關聯研究，並將研究成果投稿至國際期刊「Journal of Medical and Biological Engineering」。研究納入 72名40至82歲受測者，透過握力測量、AD8 認知風險篩檢及多變項統計模型，分析肌力與認知風險間的可能關係。研究結果顯示，在控制性別與收縮壓後，最低握力族群具有較高的 AD8 認知風險；進一步將年齡納入模型後，原有一致的關聯即不再具有統計顯著性。

黃彥博說，這項結果凸顯臨床研究的重要性，不能因為看到握力下降與認知風險同時存在，就直接認定兩者具有獨立因果關係。年齡本身就是非常重要的混雜因子，科學研究的價值，就是把這些因素一層一層拆開來分析。目前研究團隊未將握力定位為失智症診斷工具，而是將其視為值得持續研究的人體功能性生物指標之一。未來將進一步整合年齡、性別、肌肉量、體脂、血壓及其他生理特徵，探索多參數模型是否能提升對高齡族群健康狀態的辨識能力。