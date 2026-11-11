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學團：技高教師若流向都會 傷受教權
教育部明年八月起，擬開放公立技術型高中試辦「部分子群教師介聘」，引發教團不滿，學生團體也感到憂心，認為非六都縣市技高大多會開設少數科別，開放群介聘，教師可能流失到都會區，原校群科甚至可能直接消失。
學生團體EdYouth常務監事陳胤嘉談到，技高的實作占比高，若老師缺乏專業，可能無法帶領學生操作設備，甚至會影響課綱中校本課程的實施。
陳胤嘉表示，不反對介聘能增加教師調動的彈性，但不同地區的學校師資差異也應該一併考量。如非六都的縣市，可能為了回應當地產業等需求，於技高端開設少數科別，有些科別甚至全縣僅有一間學校有，此時開放群介聘，若教師藉此離開，改到都會區任職，原校整個群科甚至可能直接消失，屆時損失的又是學生受教權。
國教行動聯盟理事長王瀚陽也擔憂，群介聘老師可能碰上科別不擅長的問題，「那誰要來承擔孩子學壞、學錯的風險？」政策只考量到老師因生活、家庭需要介聘，但卻無考量學生需求。
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